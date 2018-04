Fuck, nu er Mette Lisby i 50’erne Standupkomiker, skuespillerinde, tv-vært og forfatter. Det er bare nogle af de ting, Mette Lisby kan skrive på sit cv på sin 50-års fødselsdag.

FOR ABONNENTER

Mette Lisby har turneret det kulturelle landskab rundt som både entertainer, tv-vært, forfatter og skuespillerinde. Og så har hun sat ord på det, som mange kvinder ikke tør snakke om: Med showet ’Fuck, jeg er i 40’erne’ satte den nu 50-årige fødselar i 2013 et humoristisk syn på, hvordan det er at være kvinde med et brændende ønske om at blive mor, når man står midt i kampen mod barnløshed. Showet høstede Lisby stor anmelderros for, og det satte en tyk, fed streg under hendes indflydelse på kvinders vej til toppen i dansk standup.