Man kunne lave en kulørt film om fødselar Jan Bonde Nielsen Den tidligere respekterede storaktionær fylder 80 år. Trods sigtelser og international efterlysning har han stadig mange jern i ilden.

Hans liv er af den slags, man kunne lave en kulørt film om. Bortset fra, at den ville blive alt for lang, hvis det mest væsentlige skulle med. Det ville nok kræve en tv-serie. Men det går så heller ikke, for vigtige dele af Jan Bonde Nielsens livsforløb er foregået under radaren, og han foretrækker, at det forbliver der.