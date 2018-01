LA sagde klart nej til burka-fængselsstraf - nu lægger regeringen op til det Ifølge DR indgår fængselsstraf som en sanktionsmulighed i det forbud mod blandt andet burkaer i det offentlige rum, som justitsministeren nu fremlægger.

Der var ingen slinger i valsen, da politisk ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund, i midten af december forholdt sig til, at Venstre ikke blot ville gennemføre et forbud mod blandt andet burkaer i det offentlige rum, men tilmed også gik ind for muligheden for fængselsstraf.

Nok havde Liberal Alliance efter nogen betænkningstid indvilget i at stemme for et forbud, men muligheden for fængselsstraf afviste Egelund blankt.

»For at vi alle sammen skal kunne bakke op om det retssamfund, vi har, så skal der være en meningsfuld proportion mellem forbrydelse og straf. At forestille sig at sætte en kvinde i fængsel , fordi hun går i noget bestemt tøj, er helt ude af proportioner. Så nej, det afviser vi« sagde den politiske ordfører til Politiken.

Hun tilføjede, at partiets nølende opbakning til et forbud i første omgang var udtryk for et kompromis internt i regeringen. Men hun understregede også, at det var på et tidspunkt, hvor der ikke var tale om fængselsstraf.

Ikke desto mindre lægger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et udkast til forbuddet op til, at en overtrædelse som yderste konsekvens kan medføre fængselsstraf i op til tre måneder.

Det oplyser DR, som også kan også fortælle, at regeringsordførerne mødes torsdag morgen i Justitsministeriet for at drøfte udkastet. Et udkast, der angiveligt ganske enkelt gør det forbudt at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, på offentlige steder.

Egelund: Ved ikke hvor det ender

Da Politiken torsdag formiddag spørger Christina Egelund, om hun fortsat kan afvise, at hendes parti kommer til at stemme for fængselsstraf i forbindelse med et forbud, svarer hun:

»Jeg mener ikke at man skal sættes i fængsel for at bære en kvindeundertrykkende klædedragt«.

Vil du afvise, at I kommer til at stemme for det?

»Det er jo et processpørgsmål. Vi er i proces i regeringen for at se, om det kan lade sig gøre at udforme et tildækningsforbud på en meningsfuld måde uden at gøre vold på vores egne værdier. Hvor det ender, ved jeg simpelthen ikke«, svarer Egelund.

Ifølge DR lyder det i notatet fra Justitsministeriet, at omfattende beklædningsgenstande »kan f.eks. være huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter, kunstige skæg mv.«.

Huer og halstørklæder kan dog være o.k., hvis der er koldt vejr.

Også internt i Venstre har det tidligere skabt ballade, at forbuddet skal kunne udløse fængselsstraf. Menneskerettighedsordfører Jan E. Jørgensen (V) har således på et gruppemøde truet med ikke at stemme for, har kilder oplyst til Politiken. En trussel han dog siden trak tilbage.