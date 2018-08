Se billederne fra en vaaaaarm dag: Vil du med ud at ligge på en lermark med cigaretskodder?

I Ishøj ved Køge Bugt sørger dyrepasserne Marc Saugmann og Astrid Andersen for, at fårene får væske. I modsætning til hvad man skulle tro, er varmen ikke noget problem for fårene, for ulden isolerer mod varmen. Selvom de ikke ser særlig tørstige ud her, drikker et får alligevel seks liter vand om dagen.