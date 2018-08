Naturfredningsforeningen: »Det er rivravruskende forkert« Præsident Maria Reumert Gjerding mener ikke, at gmo og sprøjtegifte børvære en del af klimaløsning.

Klimatænketanken Concito har fremlagt et regnestykke, hvor halvdelen af klimaudfordringen kan tackles ved at droppe kødet, plante skov på den meste landbrugsjord og dyrke resten meget intensivt. Hvad synes I om det?

»Jeg er helt enig i, at kødforbruget skal reduceres. Og i mine øjne er det fint, hvis folk vil købe laboratorieproduceret kød. Det ville også være godt, hvis de vil være vegetarer eller spise kød meget sjældent. Det vigtigste for mig er, at kødproduktionen bliver reduceret, for det er det, klimaet har brug for«, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

»Men så må jeg bare sige, at i forhold til Concitos idé, at det skal være genteknologi og højintensivt sprøjtet landbrug – det er der, hvor en tænketank virkelig går galt i byen. De sidder bag deres skriveborde og deres store computere og modellerer og beregner alt muligt uden at ulejlige sig med at gå ud i verden og tale med de mennesker, der skal leve i det samfund, de beskriver. For det vil folk jo ikke have. Der er en klar tendens i Danmark og globalt, at folk fravælger sprøjtet mad. De vil ikke have gift i deres fødevarer. De vil ikke have den der højintensive produktion. Og så mener jeg også, at de er på kant med det landbrugsfaglige, for det landbrug, de beskriver, er udpinende for jorden og kan gør det problematisk på det lange bane«, siger hun.

Hvad er problemet?

»Jeg mener, de kører ud ad en tangent, der er fuldkommen skæv. Opgaven med klimaet er netop at omstille samfundet helt i sin grundstruktur: Vi snakker økonomi, vi snakker landbrug, vores vaner og forbrugsmønstre, altså helheden, og det er også en opgave for en klimatænketank, og der mener jeg, de har fejlet«.

Er udfordringen med klimaet ikke så stor, at vi skal lægge vores fine fornemmelser om gmo og pesticider til side og koncentrere os om at få reddet den her klode?

»Hvis det var rigtigt, at det eneste scenario for at bremse klimakatastrofen var genteknologi og intensiv sprøjtning, så jo – så kunne vi tale om det. Men det er rivravruskende forkert. Fordi også et sprøjtefrit ikkegenteknologisk landbrug kan binde CO 2 i jorden. Der er så meget innovation, også i den miljørigtige landbrugsproduktion, så jeg køber slet ikke forestillingen, at det er det eneste scenario for at redde klimaet. «.

Er det ikke en illusion at tro, at man kan have et stort ekstensivt ’naturligt’ landbrug og samtidig have plads til en masse skov, når vi snart bliver ti milliarder på kloden?

»Det handler meget om, hvad det er, vi spiser, og der skal vi have kødforbruget ned, og det handler om madspild. I virkeligheden skal vi have blikket rettet nogle andre steder og tænke et landbrug, som også er i stand til at understøtte klima og biodiversitet. Concitos skarpe opdeling, hvor vi bare skal have en masse skov og så nogle intensive dyrkningsflader, den køber jeg ikke«, siger Maria Reumert Gjerding.