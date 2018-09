Aggressiv naturfænomen rammer tidligere end forventet Ifølge The World Meterological Organisation er der 70 procent chance for, at det aggressive naturfænomen El Niño vender tilbage inden årets udgang.

Der er 70 procent chance for, at El Niño - naturfænomenet opkaldt efter selveste Jesusbarnet - vender tilbage inden årets udgang, skriver BBC. Dog kommer den ikke til at være lige så aggressiv som sin forgænger i 2016.

El Niño dækker over en periode med ualmindelig opvarmning af vandet langs den sydamerikanske vestkyst, som påvirker vejret over hele kloden.

Normalt rammer naturfænomenet kun kloden hver femte eller syvende år, men den pludselige tilbagevenden antyder, at klimaforandringerne gør en forskel.

I perioden 2015-16 blev den stærkeste El Niño nogensinde målt, som havde effekt på globale temperaturer. 2016 skrev sig også i rekordbøgerne som det varmeste år i mands minde.

Det fører en lang række piner med sig. For to år siden var mange områder verden over ramt af ekstrem hede. Det afrikanske kontinent blev tilbageslået af tørke, som gik ud over fødevareproduktion. Sydamerika kæmpede imod voldsomme oversvømmelser i Brasilien, Argentina, Paraquay og Uruguay.

Forskere regner dog ikke med, at den nye El Niño bliver så intens som for to år siden.

På spansk betyder El Niño drengebarn eller Jesusbarn. Det har fået sit navn, fordi man langs Perus og Ecuadors kyst registrerede en svag, varm havstrøm hvert år ved juletid.

Fænomenet har været kendt i flere århundrede blandt fiskere. Det er dog først de seneste årtier, at man er blevet klar over fænomenets omfang.