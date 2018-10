Klimagevinsten ved hybridbiler er sølle I 2030 skal der være 1 million el- og hybridbiler på vejene. For klimaets skyld. Men de almindelige hybridbiler er slet ikke klimavenlige, siger eksperterne. Og i plug-in-hybridbiler brænder bilisterne for meget benzin af. Klimaminister vil gøre det lettere at fylde strøm på bilen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil stoppe salget af diesel- og benzinbiler i 2030. I stedet skal 1 million el- og hybridbiler sikre et lavere CO-udslip. Men mens elbilen klimamæssigt er helt i top, afslører en ny analyse fra det uafhængige Klimarådet, at de to typer hybridbiler på markedet stadig sviner alt for meget.

»Den såkaldt almindelige hybridbil er ikke det, vi ville kalde en klimavenlig bil. Problemet med hybridbilerne er, at strømmen kommer fra den benzin eller diesel, de tanker. Så hvis man for alvor vil gøre noget godt for klimaet, skal man over i en form for bil, der kan lades op med el«, siger Niels Buus Kristensen fra Klimarådet.

Forvirrende nok for forbrugerne er der også en anden slags hybridbil: plug-in-bilen. Den har som udgangspunkt en elmotor, som man kan køre cirka 50 kilometer på.

Derefter går den over på en benzinmotor. På papiret er plug-in-bilen som skræddersyet til den gennemsnitlige danskers kørselsbehov. For når bilen lades op om aftenen, kan den køre de 30-60 kilometer, man har brug for at pendle den kommende dag. Desværre er det ikke det, der sker i praksis, viser undersøgelser fra blandt andet Holland.

»Et stort studie fra Holland viser, at 60 procent af kilometerne i en plug-in-hybrid køres på benzin. Med kun 40 procent elkørsel er der ikke nogen klimamæssig fordel ved en plug-in i forhold til en meget effektiv, men også mindre, dieselbil. Kan man få andelen af kilometer kørt på el højere op, ser man hurtigt en CO-gevinst«, siger Niels Buus Kristensen.

Plug-in-hybriderne er der ifølge FDM solgt cirka 2.500 af i år, og forbrugerne venter i kø på de mest populære modeller. Danmarks Naturfredningsforening kalder plug-in-hybriderne for en trædesten til elbilerne.

»Plug-in-biler kan være okay, men jeg kan være bekymret for, om det spænder ben for, at folk køber en elbil, som er meget bedre. Forbrugerne er bekymrede for elbilernes rækkevidde, men det er mere en mental end en fysisk barriere«, siger Lasse Jesper Pedersen, klima- og energipolitisk medarbejder i foreningen.

Analysen fra Klimarådet viser, at en elbils globale CO-aftryk i bilens levetid er 18,2 tons, mens en plug-in-bil har et aftryk på 34,2 tons. Det svarer til den mest klimavenlige dieselbils udledning. Den gennemsnitlige nye diesel- eller benzinbil udleder 42,2 tons CO.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt understreger, at det fra 2030 kun er klimavenlige hybridbiler, der må sælges, ikke de almindelige hybridbiler. Indtil da skal det være lettere at få opladet sin el- eller plug-in-bil.

»Regeringen arbejder hen imod at skabe sikkerhed for parkeringspladser til elbiler og plug-in-hybridbiler med opladning, Desuden vil regeringen afsætte en pulje på i alt 80 millioner kroner til hurtigladestandere på det statslige vejnet og det kommunale vejnet«, siger ministeren i en mail til Politiken.

Toyota forventer at sælge 10.000 hybridbiler i år, og de er en miljørigtig overgangsløsning for bilkøberne, mener pressechef Anders Tystrup.

»De forureningsfrie teknologier som elbiler og brintbiler er ikke klar til massemarkedet. Her kommer hybridbilerne som et godt alternativ til almindelige forurenende benzin- og dieselbiler. For her behøver folk ikke at ændre adfærd i forhold til måden, de er vant til at bruge deres bil«, siger Anders Tystrup.