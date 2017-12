Flere og flere europæere får et arbejde med en udløbsdato Selv om krisen er ovre, stiger andelen af folk med midlertidigt job fortsat i EU. Danmark er en undtagelse.

Man kunne tro, at det økonomiske opsving ville betyde, at flere ville forlade midlertidige jobs til fordel for et fast arbejde. Men sådan går det ikke i Europa for tiden.

I 2010’erne er der i hele EU sket en støt stigning i andelen af lønmodtagere, som er ansat med udløbsdato. Stigningen er fortsat, selv om de fleste lande er begyndt at få økonomisk vækst igen fra 2014.

Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, AE, har været med til at lave.

»Vi har set tidens mange midlertidige jobs i Europa som et levn fra krisen, men noget tyder på, at de har bidt sig fast«, siger AE-direktør Lars Andersen.

Nogle arbejder sådan, fordi de gerne vil, men mange ville hellere have fast arbejde. Sidstnævnte har de seneste år været i fokus, efter at den britiske sociolog Guy Standing har advaret om, at en ny generation af unge i Europa udgør det, han har kaldt prekariatet – en særlig sårbar samfundsklasse, der lever en usikker og omskiftelig tilværelse, fordi de kun kan få løse ansættelser. Stigningen i hele EU dækker over store forskelle mellem medlemslandene, viser AE’s tal. I nogle lande har stigningerne været store, mens lande som Danmark mærker mindre til det.

Der skal være folk på arbejde, når folk i andre tidszoner er vågne Anna Ilsøe, lektor ved Københavns Universitets Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Blandt de hårdest ramte er Spanien. Mere end 7 ud af 10 blandt de 15-24-årige spanske lønmodtagere har job med slutdato. Sydeuropæiske lande, herunder Portugal og Italien, ligger i det hele taget i den tunge ende, men også i nordligere lande som Frankrig, Tyskland og Sverige er over halvdelen af de unge løstansatte.

Årsagerne til, at netop disse lande har en stor og stigende andel af midlertidige jobs, er forskellige, vurderer en forsker. »I Sydeuropa er det oplagt, at det skyldes, at krisen ramte så hårdt, at landene stadig har høj ungdomsarbejdsløshed. Det betyder, at mange unge er villige til at arbejde i midlertidige jobs«, siger Anna Ilsøe, der er lektor ved Københavns Universitets Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier.

I lande som Tyskland og Frankrig handler det mere om regler, som gør det svært og dyrt at fyre folk i faste job. » De hyrer i stedet folk i midlertidige ansættelser for at få noget fleksibilitet, så de kan komme af med folk igen, hvis der bliver behov for det«, siger Anna Ilsøe.

I Sverige er det blevet attraktivt for arbejdsgivere at hyre folk tidsbegrænset, i takt med at landet har løsnet reglerne for midlertidigt ansatte over en årrække, så man nu har Nordens mest liberale regler på området, påpeger Anna Ilsøe.

I den anden ende af skalaen findes blandt andet de baltiske lande og Storbritannien, hvor færre end 15 procent af de unge er i midlertidige jobs. Her gælder, at arbejdsmarkedet er så ureguleret, at arbejdsgivere let kan fyre folk, selv om de er i faste jobs. De har ingen særlig tilskyndelse til at ansætte dem tidsbegrænset.

Udviklingen skyldes ikke kun krise

Når midlertidige jobs fortsat er i vækst i EU som helhed, selv om et opsving er begyndt, skyldes det, at udviklingen ikke kun blev sat i gang af krisen. Der er sket store ændringer af arbejdsmarkederne.

»Industrisektoren begyndte allerede i 1980’erne at lave aftaler om fleksibel arbejdstid. Man gik i gang med at forhandle lokalaftaler om eksempelvis varierende ugentlig arbejdstid ude på virksomhederne inden for rammerne af overenskomsten for at opnå fleksibilitet i produktionen«, siger Anna Ilsøe. Den udvikling sker i nogle brancher som reaktion på, at man organiserer arbejdet på nye måder, og at markederne bliver mere internationale.