Nu er det op til forligsmanden at undgå det helt store kaos i det offentlige I dag mødes parterne i Forligsinstitutionen. Her skal forligsmanden forsøge at mægle mellem parterne og dermed undgå en konflikt i den offentlige sektor.

Det var ikke nogen stor overraskelse, at forhandlingerne mellem Danske Regioner og de knap 140.000 lønmodtagere på det regionale område brød sammen tirsdag eftermiddag.

I fredags brød forhandlingerne for de 180.000 statsansatte sammen, og mandag var der også sammenbrud i forhandlingerne om de 500.000 lønmodtagere i kommunerne. Derfor var det også forventeligt, da Socialpædagogerne tirsdag kunne meddele, at der nu var tale om et totalt sammenbrud dagen før deadline for forhandlingerne.

Forligsinstitutionen Forligsinstitutionen blev etableret i 1910 og har til opgave at bistå ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet. Reglerne for Forligsinstitutionens beføjelser har siden etableringen været fastsat i forligsmandsloven. Mette Christensen er forligsmand og har stået i spidsen for institutionen siden 1993. Hun kan blandt andet kræve, at parterne møder op til møde, og hun kan udskyde en arbejdsmarkedskonflikt med op til to gange to uger.

Parterne er derfor blevet indkaldt til et møde i dag, hvor Forligsinstitutionen med forligsmand Mette Christensen i spidsen skal forsøge at finde et kompromis mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Jeg tror, at vi er i stand til at finde et kompromis her

I første omgang skal forligsmanden orienteres om parternes position, så hun kan danne sig et overblik. Fronterne har været trukket hårdt op, men Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for de kommunale lønmodtagere, er fortrøstningsfuld op til dagens møde.

»Jeg tror, at vi er i stand til at finde et kompromis her. Der er et stort pres på begge parter, og ingen ønsker i bund og grund konflikten. Men det kan vise sig at blive nødvendigt«, siger Anders Bondo Christensen.

Det er forligsmandens opgave at få parterne til at nå til enighed og dermed minimere risikoen for konflikter på arbejdsmarkedet. Parterne har pligt til at møde op, hvis de bliver bedt om det, og forligsmanden kan kræve indrømmelser fra begge sider.

De helt store knaster i forhandlingerne har været spørgsmålet om lønstigninger, betalte frokostpauser og lærernes arbejdstidsaftale. Det er på disse områder, Mette Christensen skal forsøge at finde et kompromis, som begge parter kan se sig selv i.

I første omgang vil forligsmanden spørge parterne, om de selv kan blive enige. Hvis det er tilfældet, kan parterne forhandle videre selv, men det er ikke realistisk, vurderer Anders Bondo Christensen.

»Kunne vi det, var der ingen grund til, at vi gik fra hinanden. Der skal noget andet til nu«, siger han.

Økonomi versus politik

Det er ikke første gang, at Forligsinstitutionen skal overtage styringen af forhandlingerne i den offentlige sektor. I 2013 tog Forligsinstitutionen senest taktstokken, men måtte hurtigt give op, fordi uenighederne var så markante. Det endte, som de fleste nok husker, i en lockout af lærerne på tre uger, før regeringen greb ind.

Men sådan en gentagelse vil regeringen, der står over for et folketingsvalg inden for en overskuelig fremtid, næppe være interesseret i, vurderer professor emeritus og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen.

»Ingen af parterne er interesseret i en storkonflikt. Gevinsterne ved en konflikt er simpelthen mindre end omkostningerne fra begge sider«, siger Flemming Ibsen.

»Staten vil vinde på det økonomisk, hvis man kan presse lønmodtagerne til at få en mindre lønstigning, men politisk er det en tabersag lige op til et folketingsvalg«, vurderer arbejdsmarkedsforskeren.

Ved forhandlingerne i 2015 blev der indført et såkaldt privatlønsværn, der nedjusterer de offentlige ansattes lønstigninger, hvis de er højere end i det private. Derfor skal fagbevægelsen omvendt spørge sig selv, om det er værd at tømme strejkekasserne og konfliktfondene i forbindelse med en storstrejke.

»Hvis fagbevægelsen går ud i en storstrejke og får en lønstigning, der overstiger det private, ender man med at betale de penge tilbage på grund af privatlønsværnet«, forklarer Flemming Ibsen, der altså tror på, at der findes en løsning, og vi dermed undgår en storkonflikt.

Det er imidlertid usikkert, hvordan parterne går ind til forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Hvis det afgørende er uenigheder om lønrammen, vil forligsmanden have relativt nemt ved at finde et kompromis mellem parterne.