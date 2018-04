Overblik: Det ved vi foreløbigt om statens aftale

Onsdag var det dele af regionerne, fredag var det kommunerne og i dag landede der så en aftale for de resterende 180.000 statsansatte.

Forhandlingerne begyndte fredag klokken 10 og er fortsat lige indtil nu. De har altså siddet mere en 30 timer i Forligsinstitutionen.

Her får du et overblik over, hvad vi ved om aftalen indtil videre.

Lønramme på 8,1 procent

Aftalen på statens område følger forligene på regionerne og kommunerne med en overordnet lønramme på 8,1 procent over de næste tre år.

Privatlønsværn afskaffes

Siden 2015 har de statsansatte fået reguleret deres løn med det såkaldte privatlønsværn. Det afskaffes nu og man går tilbage til en symmetrisk reguleringsordning. Samme ordning er lavet på det regionale og kommunale område.

Det var de statsansattes chefforhandler Flemming Vinther, der selv underskrev aftalen om et privatlønsværn tilbage i 2015. Til Politiken har han tidligere kaldt det en af hans to-tre største fortrydelse i livet.

Spisepause sikret

En af de helt store stridspunkter har været spørgsmålet om den betalte spisepause. Spisepausen skulle være overenskomstsikret. Hvad det reelt betyder, og hvad prisen har været, ved vi endnu ikke.

Akademikerne i kommunerne og regionerne har fået skrevet den betalte spisepause ind i deres nye overenskomst mod at betale 0,35 procent af deres lønramme. Hovedparten kommer fra en fastfrysning af det rådighedstillæg, akademikere får for at stå til rådighed udover deres gennemsnitlige arbejdstid.

Hvorvidt de statsansatte har måtte betale samme pris har vi til gode at finde ud af.