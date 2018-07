Italiensk sag truer dansk arbejdsret Det danske arbejdsretlige system er under anklage ved en lokal domstol på Sicilien. Sagen kan få store konsekvenser for Arbejdsrettens afgørelser.

Det italienske byggefirma Solesi udfordrer nu det arbejdsretslige system i Danmark ved at hævde, at Arbejdsrettens afgørelse mod firmaet er i strid med italiensk ret og EU-retten.

Selv om både LO og fagforbundet 3F afviser denne påstand, kører sagen nu ved en lokal domstol på Sicilien. Det er aldrig før set, at en domstol i udlandet forholder sig til en dansk arbejdsretlig sag.

Solesi vil have den italienske domstol til at give selskabet ret til at afvise at betale en bod på 14 millioner kroner. Den blev firmaet idømt ved Arbejdsretten i december sidste år for underbetaling af omkring 130 medarbejdere under ombygningen af olieterminalen i Fredericia.

Foreløbig har sagen været behandlet på to retsmøder ved domstolen i Italien, og hvis det ender med, at domstolen støtter Solesi, kan konsekvenserne blive uoverskuelige. Det vil give andre nationale domstole mulighed for at sige nej til den danske arbejdsrets kendelser.

»De forsøger at åbne en dør for, at en domstol i et andet land kan tilsidesætte Arbejdsrettens dom. Men i det EU-retlige system skal man kunne regne med, at en afgørelse står ved magt og kan håndhæves, når en national domstol – i dette tilfælde Arbejdsretten – har afgjort sagen«, siger lektor Natalie Videbæk Munkholm fra Aarhus Universitet, der forsker i arbejdsret og EU.

En juridisk nødventil

Ifølge arbejdsmarkedseksperten bruger det italienske firma i sin stævning en juridisk nødventil:

»Der er en sikkerhedsventil i EU-systemet, hvor man siger, at hvis der er kommet en afgørelse fra et andet lands retssystem, som er fuldstændig i strid med helt grundlæggende retlige principper i ens eget land, er man ikke forpligtet til at håndhæve den – i dette tilfælde i Italien. Men der skal virkelig meget til«.

Natalie Videbæk Munkholm fremhæver, at sagen er blevet bedømt i Arbejdsretten på samme måde som alle andre sager, hvor udstationerende virksomheder ikke lever op til danske overenskomster:

»Solesi er ikke den første virksomhed, som udstationerer medarbejdere i Danmark, hvor der er uro eller uregelmæssigheder i betalingerne. Vi bruger det arbejdsretlige system, som vi har opbygget gennem mere end 100 år, til at løse uenigheder om overenskomster. Det er helt i overensstemmelse med EU-retten«.

Direktør er ikke enig

Det er Solesis administrerende direktør, Paolo Augliera, ikke enig i. Det fremgår af stævningen, at firmaet mener, at boden på 14 millioner kroner må sammenlignes med en dom i en straffesag, og så skal der være en appelmulighed, hvilket der ikke er i Arbejdsretten.

»Forskellen mellem Danmark og resten af Europa er, at der kun er ét niveau i Arbejdsretten. Jeg kan ikke appellere en dom og sige: I har taget fejl. Ifølge italiensk lov er dette en straf, for dommen siger, at vi skal betale knap 2 millioner euro i en bøde til den lokale fagforening. Det er ikke en normal fremgangsmåde i Europa«, mener Paolo Augliera.

Men det afviser Natalie Videbæk Munkholm: »Det er en almindelig arbejdsretlig bod som følge af et brud på overenskomsten mellem Solesi og 3F«.

Kan ikke overskue konsekvenser

LO’s næstformand, Arne Grevsen, siger, at »det er et angreb på den model, som vi har herhjemme«: »Systemet er, at Arbejdsrettens domme ikke kan appelleres, og dermed skal de følges«.

Næstformand i Byggegruppen i 3F Palle Bisgaard peger på, at firmaet underskrev en overenskomst. Han kan ikke overskue, hvis domstolen støtter Solesi.

»Så vil vi ikke kunne stole på vores eget retssystem. Det giver jo ingen mening. Det ville være en voldsom trussel mod det retssystem og den retssikkerhed, vi har i Danmark«, siger Palle Bisgaard.

Næste retsmøde ventes til efteråret.