Dagpenge til EU-borgere allerede efter én dag: EU går videre med potentiel bombe under Danmarks velfærdsmodel EU-Parlamentet godkender forhandlingsmandat om sociale sikringer, der vækker bekymring hos parlamentarikere.

En afstemning i Europa-Parlamentet tirsdag kan på sigt have alvorlige konsekvenser for den danske velfærdsmodel.

Et snævert flertal i parlamentet har godkendt forhandlingsmandatet om sociale sikringer, så forhandlingerne om nye regler nu kan gå i gang mellem kommissionen, medlemslandene og parlamentet.

Flere danske europaparlamentarikere har ellers kæmpet for at få genåbnet for forhandlinger om forslaget, der lægger op til, at EU-borgere kan få dansk dagpengeret efter bare én dags arbejde i Danmark.

Men tirsdag står det altså klart, at det ikke er ikke lykkedes dem at samle tilstrækkelig opbakning.

Christel Schaldemose (S) kalder det »en potentiel bombe under det danske velfærdssystem«. Det er en udlægning, som Morten Løkkegaard (V) er helt enig i.

ritzau