Sagen kort

Udbyttesvindel

Fra 2012 til 2015 lænsede internationale svindlere den danske statskasse for mindst 12,7 milliarder kroner ved hjælp af forfalskede ansøgninger om tilbagebetaling af udbytteskat.

Foreløbig er tre sigtet af bagmandspolitiet, Sanjay Shah og to amerikanere. Nu er Skat begyndt at anlægge civile erstatningssager i fem lande i et forsøg på at få nogle af pengene tilbage.