OECD-chef med opfordring: Brug de internationale netværk og undgå skattesvindel

Det må ikke ske igen. At ét svindelnummer spreder sig som en steppebrand gennem flere europæiske lande, uden at der er nogen, der råber alarm over landegrænserne.

Norges skattedirektør og OECD-chef for FTA (Forum on Tax Administration), Hans Christian Holte, opfordrer nu alle OECDs medlemslande til i fremtiden at gøre brug af OECD-netværket for at bekæmpe skattebedrageri.

»Internationalt samarbejde er afgørende for at bekæmpe svindel og skatteunddragelse, men der har ikke været god nok vidensudveksling mellem landene i den her sag«.

Opfordringen kommer i kølvandet på afsløringer af, at et svindelnummer, der opstod i Tyskland for over et årti siden, har tømt statskasserne i mindst ni europæiske lande for 410 milliarder kroner, heriblandt Danmark, der mistede 12, 7 milliarder kroner. De tyske myndigheder holdt informationen om svindelnummeret så tæt til kroppen, at hverken Danmark eller andre europæiske lande fik nys om svindelnummeret, før der var gået år. Det selvom interne dokumenter afslører, at de tyske myndigheder i årevis lå inde med konkrete navne, som eksempelvis også optræder i den danske sag.

Han opfordrer til, at landene i fremtiden gør brug af både det OECD- netværk, der hedder FTA (Forum on Tax Administration) og JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration). FTA er et netværk af de øverste ledere i 50 landes skatteadministrationer, der har som hovedopgave at informere hinanden om nye ideer, trends og sager. Mens JITSIC, der er oprettet af FTA, er et netværk bestående af 38 medlemslande, hvis primære opgave netop er at dele viden om skattesvindel og advare hinanden om svindelnumre og konkrete bagmænd. JITSIC i dets nuværende form blev først oprettet i foråret 2015.



Panama Papers har gjort os klogere

»Det er et naturligt tidspunkt at pege på samarbejdet og opfodre til, at vi bruger det aktivt nu, når der har været den store diskussion i europæiske lande og i europæiske medier omkring cumex-sagen (det tyske navn for skatteskandalen red.). Og så er det vigtigt for mig at sige, at vi i dag har et bedre samarbejde end i 2015, da JITSIC var helt nyoprettet. Det er et netværk, vi må bruge aktivt, for der kommer flere af den her type sager«, siger Hans Christian Holte.

JITSIC blev netop ikke brugt i cumex-skandalen. Er det ikke bevis på, at vi har brug for nogle andre organer end FTA og JITSIC?

»Den sag, der virkelig fik JITSIC godt i gang, var Panama Papers, og vi har siden udviklet et mere operativ og mere aktivt samarbejde på baggrund af den og flere konkrete sager, så jeg ser ikke nogen grund til at trække på andre behov. Det er vigtigt at understrege, at det er et netværk, der fungerer rigtig godt, som skal bruges«, siger Hans Christian Holte.

Men i stedet for at fokusere på de tilgængelige internationale netværk som JITSIC og FTA var Skatteminister Karsten Lauritzens (V) reaktion på nyheden om Tysklands manglende vidensudvekslinglovning en håndsrækning til sin tyske kollega for at oprette et bedre samarbejde med Tyskland for at undgå en lignende sag i fremtiden.

Er JITSIC nok, eller skal man også lave det her bilaterale samarbejde landene imellem, som Karsten Lauritzen foreslår?

»Jeg tror, at man med fordel kan samarbejde på flere niveauer, og det politiske niveau, som Karsten Lauritzen repræsenterer, synes jeg også, er vigtigt i forhold til denne type af svindelsager. Jeg synes, det er positivt, at den danske skatteminister engagerer sig så tydeligt i denne type sager, og skaber en kontakt til sine tyske kollegaer. Som chef for skattenetværket kan jeg bare opfodre til, at vi bruger OECDs netværk mere«, siger han.