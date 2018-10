Opsvinget får ledigheden til at falde – men de unge mærker det næsten ikke

Firmaer ser sig blinde på erfaring

»Mange store danske virksomheder har stirret sig blinde på erfaring«, siger Mikala Larsen, som er HR-direktør for Nestlé i Norden, og fortsætter:

»Nogle virksomheder – oftest de store internationale – vil have en, som kan erstatte en person, der har lige har forladt virksomheden efter at have været der i en årrække. Det kan de unge nyuddannede ikke«.

Sådan har det også til en vis grad været i Nestlé, fortæller hun:

»Vi har også selv haft en tankegang om, at vi skulle fokusere på at ansætte folk, som var plug and play – de skulle kunne levere med det samme, de blev ansat«.

Nestlé er gået en ny vej de senere år. I 2013 besluttede koncernens europæiske ledelse at ansætte flere unge under 30 år i løbet af de næste tre år. I Danmark blev næsten 300 unge ansat i perioden. Processen viste, at man kan få meget ud af unge medarbejdere, fortæller HR-chefen.

»Nogle gange er erfaring en fordel. Erfarne medarbejdere kommer ofte med en færdig ide om en marketingsplan og en brandstrategi. Men andre gange kan erfaring gøre, at man tænker for traditionelt«, siger Mikala Larsen.

Fødevaresektoren udvikler sig så hurtigt i disse år, at store virksomheder som Nestlé skal kunne tage nye valg, og der har unge har vist sig at bringe helt nye metoder til virksomheden, fortæller hun.

»Nogle af de unge tager for eksempel ud og sætter sig ved siden af kunderne for at ser, hvordan de spiser vores morgenmadsprodukter. Så finder de ud af, om folk kommer mælk på, om de kommer sukker på, og om de har brug for noget andet. De er mere åbne over for at forstå markedet på en anden måde«, siger Mikala Larsen.

Det har hjulpet Nestlé til at videreudvikle morgenmadsprodukter som Cheerios og ny økologiske børnemad. Indtoget af unge medarbejdere har også været en af årsagerne til, at Nestlé har lovet, at al plastik ved koncernens varer, skal kunne genbruges i 2025, fortæller hun: