Ole Andersen stopper som formand i Danske Bank

Storaktionæren i Danske Bank, A.P. Møller Holding, har mistet tålmodigheden med bankens formand Ole Andersen.

Danske Bank skal nu rykke videre efter hvidvaskskandalen, og det bliver efter alt at dømme med den nuværende direktør for Dansk Industri, Karsten Dybvad, ved roret.

A. P. Møller Holding har tirsdag bedt om, at der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, oplyser banken selv. Her vil Ole Andersen officielt forlade banken efter hvidvaskskandalen i Estland.

Tilliden skal genskabes

»Efter drøftelser med flere større aktionærer og i lyset af bankens nuværende situation har bestyrelsen drøftet den rette fremtidige sammensætning af bestyrelsen og er enige i, at der er behov for ekstraordinære og vidtgående forandringer som led i opgaven med at genetablere tillid hos alle bankens interessenter«, hedder det i en selskabsmeddelelse.

A.P. Møller Holding foreslår selv Karsten Dybvad samt Jan Thorsgaard Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller Holding, som kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen i Danske Bank. De to skal, hvis det står til hovedaktionæren, være henholdsvis ny formand og næstformand.

En anden stor aktionær i Danske Bank, pensionskoncernen PFA, bakker også op om Dybvad som formand.

Udskiftning af hele bestyrelsen

Ole Andersen meddelte allerede i september, at han planlagde at forlade bestyrelsen i nær fremtid, men uden at være konkret om tidspunktet.

Det skete på det pressemøde, hvor Danske Bank fremlagde sin egen advokatrapport om hvidvasksagen i Estland, og hvor bankens administrerende direktør Thomas F. Borgen gik af.

»Det er ikke ideelt, at formand og administrerende direktør forlader banken samtidig«, sagde han på pressemødet.

Også bestyrelsesmedlemmet Jørn P. Jensen har gjort klart, at han stopper, hvilket altså giver plads til to nye bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende næstformand Carol Sergeant og bestyrelsesmedlemmet Rolv Erik Ryssdal fratræder ved den ordinære generalforsamling til marts.

DI: Han har høj integritet

Økonomen Karsten Dybvad, der fyldte 56 i går og kom til Dansk Industri i 2010, er tidligere departementschef i Trafikministeriet og Statsministeriet. Og Dansk Industris formand, Lars-Peter Søbye, vil allerede nu begynde at lede efter en ny direktør.

»Det er en af de mest betydningsfulde bestyrelsesposter i Danmark, som Karsten Dybvad er blevet indstillet til. Jeg er sikker på, at han med sine kompetencer, sin høje integritet og stærke samfundsengagement er et rigtig godt valg«, siger han.

Opdateres

Ritzau