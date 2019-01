Kasi-Jesper inviterer til fest i forventning om milliardbod

Jesper Lautrup Nielsen ligger i et indædt slagsmål med Pandora. Til sommer vil en voldgift afgøre, om selskabet skylder ham over en milliard kroner.

Jesper Nielsen inviterer dog allerede nu til sejrsfest i Royal Arena i København. Samtidig sælger han andele af den forventede milliardindtægt til 400 interesserede købere.

»Jeg er vant til at holde store fester, så jeg tænker, at det passer meget godt til mig«.

»Normalt ville jeg have valgt Parken, men jeg er blevet lidt ældre og er begyndt at tænke lidt småt«, siger Jesper Nielsen.

Sagen mod Pandora handler om en 'earn-out'-klausul, hvor Jesper Nielsen skulle modtage en del af overskuddet fra Pandoras datterselskab Pandora CWE.

Han mener dog, at Pandora har skjult overskud og dermed snydt ham for over en milliard kroner.

Det er endt i en voldgiftssag, der vil blive afgjort til sommer. På Facebook skriver Jesper Nielsen, at han venter en betaling fra Pandora og Pandoras ejere på mellem 1018 og 2612 millioner kroner.

Ifølge samme opslag skriver Jesper Nielsen, at han har solgt ni procent af en eventuel betaling til seks bekendte.

Og at han nu sætter én procent til salg via 400 andele til 10.000 kroner per styk. Hvis Jesper Nielsen får 1018 millioner kroner, vil andelen have en værdi af 25.450 kroner. En andel giver samtidig VIP-billetter til festen i Royal Arena.

»Alle de her sager har kostet rigtigt mange penge i revisorer og advokater. Så jeg havde nogle gamle venner, der hjalp ved at købe andele af 'earn-out'-betalingen«.

»Jeg kunne også have solgt den sidste procent til en af dem, men jeg synes, at dette er sjovere. Selv om mine revisorer nok var lidt trætte af det«.

»Det er sådan en Kasi-måde at gøre det på. Og vi har ikke haft nok Kasi-lir på det sidste«, siger Jesper Nielsen.

Han fortæller yderligere, at festen skal ses som en tilbagebetaling for konkursen i håndboldklubben AGK. En række skattesager, som Jesper Nielsen endte med at vinde, gjorde ham ude af stand til at holde hånden under klubben.

Jesper Nielsen afviser, at der skulle være tale om en fest for at håne Pandora, hvis han vinder. Men siger dog, at han håber, 'de river sig i håret'.

ritzau