Ryanairs overskud skrumper trods flere rejsende

Lavprisselskabet Ryanair havde i sit regnskabsår 2018 flere rejsende og en større omsætning. Alligevel kan selskabet ikke præsentere samme fine overskud som året før - tværtimod.

Ryanair har et skævt regnskabsår og starter sine år fra 1. april. Derfor løber regnskabsåret 2018 fra 1. april 2018 til 1. april 2019.

I den periode har Ryanair haft et overskud efter skat på 1,02 milliarder euro. Det svarer til lige over 7,6 milliarder kroner. Resultatet inkluderer ikke udgifterne til at starte afdelingen Lauda op.

En af årsagerne kan måske aflæse i den gennemsnitlige billetpris. Den er faldet med seks procent sammenlignet med sidste år.

Der er ellers kunder nok til Ryanairs flyvninger. Antallet af rejsende steg med ni millioner til 139,1 millioner. Der har været færre ledige sæder i Ryanair-flyene.

Udover de faldende priser har Ryanair også haft voksende udgifter til brændstof og deres ansatte, skriver luftfartsselskabet i regnskabet.

Ryanair forventer at få endnu flere kunder i deres regnskabsår for 2020.

