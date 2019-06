KL-formand: »Borgerne skal vide, at kommunens bank har det moralske kompas i orden«

Når dine kommunale skattepenge ruller igennem systemet og bl.a. bliver udbetalt som lærerlønninger og kontanthjælp, står der en bank bag, som tjener penge på at have kommunen som kunde.

Men i kølvandet på Danske Banks hvidvask-skandale fik mange kommuner i efteråret store betænkeligheder ved at bruge især Danske Bank som bankforbindelse - hvilket halvdelen gør.

Derfor nedsatte Kommunernes Landsforening (KL) et såkaldt bankråd, der netop har fremlagt et konkret værktøj, som kommunerne fremover skal bruge til at sikre, at deres pengeinstitut viser samfundsansvar.

Det handler om tillid

Der er tale om otte såkaldte governance-principper, som kan skrives ind i kontrakten mellem kommune og bank.

På den måde kan kommunen f.eks. komme ud af aftalen, hvis pengeinstituttet eller dens ledelse får en bøde eller en dom for hvidvask eller anden form for økonomisk kriminalitet.

»Det er helt åbenlyst, at borgerne skal kunne have tillid til, at de banker, kommunerne bruger, har det moralske kompas i orden og er klar til at rette op, hvis de har fået en dom eller bøde i forbindelse med hvidvask«, siger KL’s formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en kommentar.

De otte principper er udarbejdet af et bankråd med juraprofessor Rasmus Feldthusen som formand.

Essensen er, skriver rådet i sin rapport, at kommunerne skal kræve, at bankernes ledelser viser samfundsansvar og prioriterer hvidvaskbekæmpelse højt.

Bankerne vil ikke skrive under

Pengeinstitutternes forening, Finans Danmark, har også været repræsenteret i rådet.

Og selv om Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard erklærer sig godt tilfreds med governance-principperne, synes han ikke, at det er en god idé at anbefale kommunerne at gøre dem til krav i kommende kontrakter.

De 8 governance-principper Her er de principper, som KL’s bankråd anbefaler, at kommunerne fremover kræver, at deres bankforbindelse efterlever. Kommunerne har samtidig fået en vejledning i, hvordan de rent juridisk forpligter banken, når der skrives kontrakt. Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk korrekt.

Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur.

Vi forventer, at ledelsen går forrest ved efterlevelsen af bankens værdier.

Vi forventer, at vores bank agere proaktivt og åbent.

Vi forventer, at fokus på compliance (regelefterlevelse) slår igennem i organisationen.

Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvask.

Vi forventer, at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på tværs af landegrænser om at bekæmpe hvidvask.

Vi forventer, at vores bank aktivt samarbejder med myndighederne. Vis mere

»Bankerne vil fortsat rigtig gerne servicere kommunerne, og derfor er det i alles interesse, at løsningen lander der, hvor det giver mening for begge parter at indgå et samarbejde. Jeg er bekymret for, at forslagene til kontraktkrav vil indebære en risiko for, at færre banker vil byde ind på opgaverne, eller at budene bliver væsentligt dyrere«, siger han i en kommentar.

Formand: Det er ærgerligt

Men det kommer ikke til at afholde kommunerne fra at tage kravene i brug, understreger Jacob Bundsgaard:

»Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at Finans Danmark ikke er klar til at stå bag rådets anbefalinger til kontrakter, og dermed sende et klart signal til kommunerne og omverdenen om, at de selvfølgelig udviser samfundsansvar og har etikken i orden«.

Selv om en lang række kommuner i efteråret truede med at afbryde samarbejdet med Danske Bank, kører det stadig videre de fleste steder.

Københavns Kommune valgte i marts måned Danske Bank som leverandør af kommunens kassekredit på 4 milliarder kroner frem til 2023.

Også Nordea og Jyske Bank havde budt på kontrakten, men Danske Bank var billigst, og det var prisen, der var afgørende.

Eftersom banken ikke er dømt eller har fået en bøde for hvidvask på nuværende tidspunkt, var kommunen derfor forpligtet af udbudsmaterialet til at skrive kontrakt med Danske Bank.

Organisationen Oxfam Ibis, der arbejder for mere retfærdighed i verden, har tidligere listet de 98 kommuners bankforbindelse.

