Kapitalfonden Blackstone trækker sig fra omstridt ejendomshandel

Ejendomsselskabet 360 North, der er ejet af den amerikanske kapitalfond Blackstone, ophæver en omstridt købsaftale om ejendomme på Frederiksberg.

Det oplyser Frederiksberg Boligfond i en pressemeddelelse.

Købet drejede sig om ejendommene på Den Sønderjyske By, Svalegården og Peter Bangs Hus.

Borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen (K), tager med tilfredshed nyheden til efterretning.

»Det er ene og alene parternes beslutning, som Frederiksberg Kommune ikke har indflydelse på«, siger han og tilføjer:

»Det er et stort tema, hvordan Frederiksberg er en by for alle. Det er også en af grundene til, at jeg har efterlyst, at de, som investerer i vores boliger, viser respekt for byen og dem, der bor her«.

Lejerne i Den Sønderjyske By har hele tiden ment, at deres forkøbsret, som er nedfældet i et skøde fra 1932, ikke er blevet overholdt. Derfor har de sagsøgt ejeren af ejendommene, Frederiksberg Boligfond.

Frygter hævet husleje og profitjagt

Blackstone købte tre udlejningsejendomme Svalegården, Den Sønderjyske By og Peter Bangs Hus til en pris på cirka 1 milliard kroner.

Men efter aftalen dukkede et skøde fra 1932 op, som fastslog, at lejerne skulle have tilbudt at købe ejendommene til den pris, de blev overdraget til i 1932, altså langt under den milliard, som Blackstone har betalt.

Beboerne frygter, at Blackstone vil skifte de almennyttige formål ud med nogle mere profitorienterede, gå i gang med moderniseringsprojekter, som lejerne ikke er interesserede i og hæve huslejen betragteligt.

»Det er helt afgørende for fonden at få afklaret, hvorvidt Frederiksberg Boligfonds ejendomme er det værd, der står på skødet fra 1932 eller salgsprisen i dag«, siger Flemming Brank, formand for Frederiksberg Boligfond.

»Det betyder også, at selv om den verserende retssag kun omhandler Den Sønderjyske By, vil rettens afgørelse have betydning for værdien af alle de ejendomme, det gamle skøde dækker«, fastslår Flemming Brank i pressemeddelelsen.

Grunden til, at parterne har valgt af afbryde handlen er, at det er usikkert, hvornår den retlige tvist kan afgøres.





Ritzau