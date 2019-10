Bundlinjen: Dommere ved for lidt om bankdrift

FOR ABONNENTER

Skatteyderne har god grund til at være tilfredse. Finansiel Stabilitet, statens skraldespandsselskab, hentede i den forløbne uge 255,5 millioner kroner hjem i et forlig med den tidligere bestyrelse i Amagerbanken, som gik konkurs i 2011. Det var også en sejr for alle, som mener, at bankernes ledelser er sluppet for let fra deres ansvar under og efter finanskrisen i 2008.