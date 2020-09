Rapport: Danske pensioner finansierer Brasiliens skovbrande

En række danske pensionsselskaber og banker har skudt mere end en halv milliard kroner i tre store koncerner, der aktivt deltager i og drager nytte af afbrænding og rydning af Brasiliens regnskov. Det viser en opgørelse foretaget af analysemediet Danwatch.

Rapporten kommer, efter at nye tal viser, at Amazonas-regnskoven hærges af tusindvis af påsatte brande. Alene i august var der mere end 29.300 skovbrande i den brasilianske del af regionen. Brandene antændes for at rydde skov, der så kan bruges til for eksempel sojamarker eller kvægdrift.

Et af de tre selskaber er verdens største kødproducent, brasilianske JBS. Selskabet er flere gange anklaget for at arbejde sammen med kvægfarme, der rykker ind i ulovligt afbrændte områder. Anklagerne er så alvorlige, at Nordeas investeringsselskab, Nordea Asset Management, i juli satte selskabet på sin sorte liste og solgte sin aktiebeholdning på 300 millioner kroner.