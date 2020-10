Bundlinjen: Grøn rådgiver kan rykke ved A.P. Møller

Ørsteds afgående topchef, Henrik Poulsen, får en nøglerolle i den grønne omstilling af en af Danmarks største virksomheder. Han tiltræder 1. februar som seniorrådgiver i A.P. Møller Holding, som forvalter familiens ejerinteresser i alle selskaberne i gruppen med logistikvirksomheden A.P. Møller – Mærsk som den største.

Det hedder direkte i jobbeskrivelsen at han skal »bistå A.P. Møller Holding med nye investeringer i virksomheder, der fokuserer på omstilling til et mere bæredygtigt samfund«. Og han skal som medlem af den magtfulde investeringskomité være med til at finde og investere i nye virksomheder, som både skaber værdi til ejerne og bidrager med løsninger til en bæredygtig udvikling af samfundet.

Henrik Poulsen skal ikke kun arbejde med grøn energi, men der er ingen tvivl om, at det er hans kernekompetence i det tætte samarbejde, som han får med Robert Uggla, der er administrerende direktør i A.P. Møller Holding. I pressemeddelelsen lægger han stor vægt på Henrik Poulsens lederevner og erfaring med at udvikle selskaber, men det er givetvis Ørsteds transformation fra sort til grøn energi med stor økonomisk succes, som Robert Uggla gerne ser genbrugt i A.P. Møller Holding. En transformation med en succes, som i høj grad er Henrik Poulsens fortjeneste.

Vifte af selskaber

Holdingselskabet rummer en bred vifte af meget forskellige selskaber. Den finansielle sværvægter er logistikvirksomheden A.P. Møller – Mærsk, men der er også en bestemmende aktiepost i Danske Bank, investeringsselskaber, Maersk Tankers og Mærsk Drilling, som er på salgslisten. Nyest tilkomne i 2019 er KK Wind Solutions i Ikast, som er en af verdens førende producenter af styresystemer til vindmøller og måske et signal om den fornyelse af porteføljen af investeringer, som Henrik Poulsen skal bidrage til at gennemføre. Fornyelsen vil helt logisk også betyde, at der kommer frasalg.

I den finansielle sektor har der fra tid til anden været rygter om, at A.P. Møller på et tidspunkt ønsker at slippe af med aktieposten i Danske Bank. Også længe før hvidvaskskandalen og de indtjeningsproblemer, som alle banker har haft i de seneste år. Deutsche Bank blev typisk nævnt som interesseret. Men familien har hidtil lagt vægt på, at banken forblev på nordiske hænder. Med den aktuelle lave kurs er timingen for et salg næppe det bedste.

Robert M. Uggla og Henrik Poulsen kan blive et stærkt makkerpar, for de har i høj grad supplerende egenskaber og kompetencer. Henrik Poulsen beskrives som en åben person og en fortrinlig kommunikator med erfaring i at navigere i det politiske miljø, som er afgørende for den grønne omstilling. Robert M. Uggla er meget mindre kommunikerende, men alt andet end holdningsløs og passiv. Han kritiserede tidligt den daværende ledelse i Danske Bank for dens manglende håndtering af hvidvaskskandalen. Og han var aktiv, da bestyrelsesformanden efterfølgende blev fyret.

I forbindelse med ansættelsen af Henrik Poulsen citeres Robert M. Uggla i pressemeddelelsen for det synspunkt, at A.P. Møller Holding ønsker at være en engageret ejer, der kombinerer samfundsudvikling og stærke værdier med langsigtet finansiel værdiskabelse. Og han har gjort det til sin personlige ledetråd, at A.P. Møller gruppen skal drive »nyttig virksomhed«.

Skibsfart belaster klimaet

Ørsted formåede under Henrik Poulsens ledelse at forene grøn omstilling med værdiskabelse, hvis det ikke bare skal kaldes profit. Spørgsmålet er naturligvis, om A.P. Møller Gruppen kan gøre det, ikke mindst fordi skibsfart er en af de brancher, som globalt set er mest klimabelastende, og hvor der ofte er en nådesløs priskonkurrence om kunderne. Foreløbig er svaret opmuntrende.

A.P. Møller – Mærsk har været i stand til at gøre det grønne til et konkurrenceparameter. Målsætningen er, at selskabet skal være CO 2 -neutral i 2050. Der er tidligt investeret i at gøre skibene mere bæredygtige, selv om kunderne ikke ville betale mere for fragten. Men A.P. Møller – Mærsk er nu på forkant i forhold til konkurrenterne, som er kommet langt senere i gang og nu må kæmpe med de politiske krav og de omkostninger, de får i en krisetid.

Bundlinjen er, at Henrik Poulsen og Robert M. Uggla er et rigtig godt match. Hvis deres samarbejde lykkes, så vil A.P. Møller Gruppen vokse og både bidrage til og tjene på den grønne omstilling. Og Henrik Poulsen kan meget vel komme til at få langt mere indflydelse og ansvar, end der normalt forbindes med en rolle som rådgiver.