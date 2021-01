Boeings uheldsramte 737 MAX må igen flyve i EU

EU’s agentur for flysikkerhed, Easa, meddeler onsdag, at Boeing 737 MAX har lov til at flyve igen i Europa.

Easa har fastslået, at fire primære krav er blevet efterlevet.

Det uddybes ikke, hvilke fire primære krav der er tale om. Dermed kan flyet igen sættes ind på almindelige ruter - 22 måneder efter at der blev indført flyveforbud for flytypen.

Forbuddet blev indført, efter at to 737 MAX-fly styrtede ned med få måneders mellemrum i 2018 og 2019. I alt 346 mennesker mistede livet ved de to flystyrt, der fandt sted i Etiopien og Indonesien.

Det var en softwarefejl i flyenes styresystem, der blev udpeget som årsagen til de to styrt. Under visse omstændigheder kunne softwaren presse flyets næse nedad, selv om piloterne forsøgte at rette flyet op.

Derfor blev der indført forbud mod at flyve med flytypen. Siden har Boeing arbejdet på at øge sikkerheden og fjerne fejlen.

ritzau