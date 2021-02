Sådan ser det ud på bundlinjen: Tunnelen er noget længere end ventet og lyset er svagere

En regional genåbning af dansk økonomi er på vej. Spørgsmålet er alene, hvornår den kommer, og hvor omfattende den bliver. Det står klart efter regeringens udmelding i den forløbne uge. Det vil være oplagt at vente svarene inden 28. februar, når den nuværende nedlukning udløber. Det forudsætter, at regeringens ekspertudvalg kan arbejde hurtigt, men de starter ikke på bar bund. Der er omfattende materiale fra sidste år at trække på, så det burde være en realistisk deadline.

Erhvervslivets organisationer har i lang tid kæmpet for genåbninger, både regionale og selektive. Men nu er presset og opbakningen blevet langt større. Det hænger naturligvis sammen med, at coronakrisen har varet snart et år, og at der kun langsomt er kommet gang i de vaccinationer, som helt fra krisens start blev set som det helt afgørende lys for enden af tunnelen. Nu ser det ud, som om tunnelen er noget længere og lyset i en periode vil være lidt svagere, end de fleste havde håbet.

Derfor bliver det nødvendigt at leve med pandemien, når niveauet for smittetallene og indlagte har stabiliseret på et politisk acceptabelt leje, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Det niveau er endnu ikke defineret, selv om det tydeligvis rykker nærmere, i takt med at nedlukningen truer eksistensen for mange mindre virksomheder, og regningen for hjælpepakkerne vokser. I praksis betyder det, at der kan ventes generelle restriktioner i længere tid, og at fokus er på regionale og selektive genåbninger af både uddannelser og virksomheder.

Det økonomiske incitament er meget stærkt. Forbrugerne er klar til at løfte dansk økonomi, så snart de får lov til det. Nationalbankens økonomer har undersøgt, hvordan forbrugerne reagerede under coronakrisen sidste forår. Deres disponible indkomster var næsten uændrede i forhold til perioden før krisen, blandt andet på grund af hjælpepakkerne. Når forbruget faldt voldsomt i de første måneder, var det ikke, fordi danskerne blev fattigere, men fordi de sparede mere op. Opsparingens andel af indkomsten, opsparingskvoten, blev fordoblet fra 10 procent i 4. kvartal 2019 til 20 procent i andet kvartal 2020.

Forklaringen på det faldende forbrug og den stigende opsparing var først og fremmest de coronarestriktioner, som drastisk begrænsede mulighederne for at købe i butikkerne og benytte sig af oplevelsesindustriens tilbud, ikke mindst cafeer, restauranter hoteller. Men også næsten en hel sæsons udlandsrejser.