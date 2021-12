Forbrugernes lyst til at bruge penge falder en smule

Forbrugertilliden ligger nogenlunde uændret på minus 2,1 i december mod minus 2,0 i november, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik tirsdag. Forbrugertilliden er en opgørelse over danskernes syn på deres egen og dansk økonomi som helhed. Økonomer bruger det som et pejlemærke til at se på, hvor stor lysten er til at bruge penge.

Forbrugertilliden kan i øjeblikket bedst beskrives som lunken, vurderer cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer. Men det er positivt, at de seneste måneders fald er bremset, lyder det.

»De øgede smittetal, restriktioner og stigende energipriser sender derfor ikke danskernes humør yderligere ned i gear. Det er i den grad positivt, at humøret ikke fortsætter med at dale«, siger han i en skriftlig kommentar.

I september var forbrugertilliden på 8,2, mens den i oktober faldt til 3,3. Ved coronakrisens begyndelsen var den helt nede at ramme minus 12. Det må dog bemærkes, at undersøgelsen, som udføres via telefoninterview og internetbesvarelser, er udført i begyndelsen af december. Det var, før restriktionerne for blandt andet kultur- og erhvervsliv blev indført fredag i sidste uge.

Økonomer spår øget tillid til foråret

Både Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, og Mathias Dollerup Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, peger på restriktioner og prisstigninger som faktorer, der lægger en dæmper på humøret. De vurderer dog begge, at forbrugerne kommer stærkt igen til foråret.

»Vi venter da, at forbrugernes humør vil tø op, når restriktionerne rulles tilbage. Erfaringerne viser da også, at økonomien springer frem som en gazelle, når først tøjlerne løsnes«, siger Mathias Dollerup Sproegel i en skriftlig kommentar.

Forbrugertilliden er blevet lavet siden 1974. Bundrekorden var i december 1988, hvor den var på minus 22. Den laves ved at stille 1.000 personer i Danmark en række spørgsmål om deres syn på egen og dansk økonomi. Svarene bliver oversat til et tal mellem 100 og minus 100, og det bliver kogt sammen til et samlet tal for forbrugertilliden.

