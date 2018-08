Sommerhusejere i oprør: »Det ligner jo næsten en invasion« I Skive er en gruppe vrede sommerhusejere gået til kamp mod opførelsen af 8-10 kæmpesommerhuse. Husene giver mere støj, presser naturen og er i strid med lokalplanen, mener de. Men der er flere på vej.

Det er den smukke, uspolerede natur, der præger sommerhusområdet Hostrup Strand ved Skive i det nordvestjyske.

Her er ingen butikscentre eller burgerbarer. Ingen smarte cafeer eller kunstige vandlande. Bare blød natur i et landskab, der bugter sig i bakkedal ned mod Limfjordens vande.

Men midt i de idylliske omgivelser har en ny type af sommerhuse fået sindene i kog og freden til at fordufte. De nye sommerhuse er nemlig både to, tre og fire gange større end alle andre sommerhuse i området.

De har plads til store familier, selskaber og vennekredse, med alt, hvad det kan føre med sig af fest og ballade i et sommerhusområde, der ellers altid har været roligt og præget af godt, tæt naboskab.

Vrede naboer går til klagenævn

Med udsigten til en hel koloni af kæmpesommerhuse i området har de ’gamle’ sommerhusejere samlet sig i et oprør rettet både mod opførelsen af den nye type sommerhusene og mod kommunens håndtering af byggesagerne:

»Det gik bare så stærkt. Pludselig var der opført to kæmpesommerhuse i vores baghaver. Vi kan forstå, at der kommer yderligere seks eller otte huse, der er endnu større. Og vi er ikke på noget tidspunkt blevet hørt som naboer – ingenting har vi fået at vide«, siger Søren Poulsen.

Han er en af de oprørske sommerhusejere ved Hostrup Strand, han er næstformand i den lokale grundejerforening, der er gået til kamp mod opførelsen af de store sommerhuse, der kan huse et sted mellem 18 og 30 sovende gæster.

»Byggetilladelserne for disse huse er baseret på dispensationer, for der er for længst vedtaget en lokalplan for Hostrup Strand, og den dikterer, at området her skal bevares, som det er, med mindst mulige ændringer – og størst muligt hensyn til miljø og natur. Det mener vi er svært foreneligt med opførelsen af de her kæmpesommerhusene«, siger Søren Poulsen, der sammen med de øvrige sommerhusejere i området frygter konsekvenserne, når 250-300 personer hver eneste uge i højsæsonen, og måske også uden for, lejer sig ind i de nye sommerhuse i et rent naturområde.

»Der er jo ikke nogen muligheder for at aktivere alle de her gæster i området, der er hverken butikker eller restauranter, kun den rene natur, så vi er bange for, at vi får en voldsom belastning af området og af stranden. Og så er der jo støjen, det går jo ikke altid lige stille for sig, når så mange glade gæster bevæger sig rundt i området, det har vi allerede oplevet, det ligner jo næsten en invasion«, siger han.

De utilfredse sommerhusejere har nu indbragt sagen for Planklagenævnet, fordi de mener, at de store sommerhuse er opført i strid med lokalplanen.

»Vi er rimeligt rystede over, at kommunen kan finde på at give grønt lys for et sådant projekt, uden at finde det nødvendigt at høre, hvad naboerne synes om projektet«, siger Søren Poulsen.

Nu skal lokalplanen revideres

I Skive Kommune understreger plan- og supportchef Lars Peter Salhøj, at sagen har været behandlet på adskillige møder i teknik- og miljøudvalget.

»På det sidste møde i sagen fik naboerne mulighed for at komme til orde med deres synspunkter, og det var netop for at imødekomme deres ønsker om at blive hørt«, siger han og fortsætter:

»Det har været den politiske vurdering her i kommunen, at de dispensationer, der er givet til byggeriet af de store sommerhuse derude, faktisk godt kan rummes i den eksisterende lokalplan. Men for at imødekomme og anerkende kritikken er det nu også besluttet at revidere lokalplanen for området ved Hostrup Strand i samarbejde med områdets sommerhusejere«.

Lars Peter Salhøj lægger ikke skjul på, at beslutningen om at give grønt lys for sommerhusbyggeriet også i høj grad skyldes et politiske ønske om udvikle turismen og hente de indtægter, den trækker med sig.