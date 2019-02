Etagebyggeri overhaler parcelhusbyggeri: Nye lejligheder skyder i vejret som aldrig før

For første gang i mange år bliver der bygget mere i højden end i bredden.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 blev bygget flere kvadratmeter lejligheder end kvadratmeter parcelhuse.

Vi taler ikke kun om København. De mindre byer vokser også Mira Lie Nielsen, chefanalytiker Nykredit

De mange nye lejligheder skyder især op i landets største byer, hvor København forleden kunne bryste sig af et byggeboom på 6.660 nye boliger i 2018, der ikke er set højere siden 1939.

Boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit Mira Lie Nielsen peger i en analyse på, at der er et stigende ønske om at bosætte sig i de større byer, og at det er med til at drive udviklingen.

»Vi taler ikke kun om København. De mindre byer vokser også. Typisk den største by i hver kommune. Og ikke mindst byer som Aalborg, der har suget til sig fra store dele af Nordjylland, Aarhus og byer som Vejle og Horsens«, siger Mira Lie Nielsen til Politiken.

I modsætning til tidligere, hvor mange industriarbejdspladser lå uden for de store byer, bliver der i dag primært skabt job i byerne. Det medfører et stigende ønske om at bosætte sig der, tættere på arbejdspladsen og de tilbud, som byerne rummer kulturelt og socialt, vurderer hun.

Lejlighedspriser er toppet

Alene i København er der kommet 100.000 nye indbyggere de seneste 10 år. Det har sammen med de lave renter presset priserne på især lejligheder i vejret i en grad, så de nu er på niveau med årene op til finanskrisen, der ramte Danmark hårdt i 2007 efter en længere periode med vækst og hastigt voksende boligpriser.

»Vi er efterhånden der, hvor kun de færreste kan være med, og det har fået markedet til at bremse op. Faktisk er priserne på lejligheder i København faldet en smule med 1,5 procent siden maj sidste år«, siger Mira Lie Nielsen.

Den høje beskæftigelse, lønfremgang og de lave renter gør imidlertid, at hun ikke forventer dramatiske prisfald i de kommende år.

»Vi kommer ikke til at se priser, der rasler ned. Men man kan godt forestille sig, at byggeriet vil bremse op i de kommende år, når de nye boligskatteregler træder i kraft (i 2021, red.). Der er allerede i dag et stort udbud af nye projektboliger, som man forventer bliver ramt hårdest af de nye regler«, siger hun.