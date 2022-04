Ekspert om folk med lav boligrente: »Jeg føler, at man lidt snyder sig selv, hvis man ikke lægger sit realkreditlån om«

En høj rente på realkreditlån giver mulighed for at omlægge et lån med lav rente og afdrag, så man sparer op til flere hundred tusind kroner. Men hvilke ulemper og risici er der? Det svarer en ekspert på.