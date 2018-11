Tjen gode penge men kun med høj moral

Topchefer skal tjene gode penge til ejerne, men det er ikke nok. De skal kunne stå inde for, at pengene er tjent med en høj forretningsmoral, og kravet gælder ikke kun deres aktuelle indsats. Der må heller ikke være noget at komme efter tidligere i deres karriere, for så falder hammeren med konsekvenser for deres nuværende omdømme og arbejde.

Det er en af de konklusioner, der kan drages af hvidvaskskandalen i Danske Bank, selv om den langtfra er slut. Thomas Borgen og Ole Andersen, henholdsvis tidligere topchef og bestyrelsesformand i Danske Bank, er fyret, men nu rettes søgelyset mod andre topledere i den finansielle sektor. Hvidvaskskandalen og svindelen med udbytteskat virker gensidigt forstærkende i fordømmelsen af bankernes historiske adfærd og på de krav, som stilles til topcheferne i de finansielle institutioner og myndigheder i dag.

Det er helt åbenlyst tilfældet i ATP, hvor et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag igen skal drøfte direktør Christian Hyldahls ansvar for den angivelige svindel med udbytteskat i Schweiz, som skete, mens han var chef i Nordea Markets i årene 2005-2008. Christian Hyldahl har sagt, at han ikke ville have accepteret forretningsmodellen med den viden, som han har i dag. Men han forsvarede den i 2016, det år, han tiltrådte i ATP.

ATP-chefen er sårbar

Christian Hyldahl er sårbar, selv om han har leveret fine resultater, og selv om en enig bestyrelse hidtil har bakket ham op. Det er arbejdsmarkedets parter, der reelt styrer ATP, omend bestyrelsen formelt er politisk udnævnt. Formanden, professor Torben M. Andersen, er uvildig. Arbejdsgiverne holder lav profil, men der er kommet kritik fra dele af fagbevægelsen, og LO’s formand Lizette Riisgaard kan få det afgørende ord. Flere politiske partier siger, at de har mistet tilliden til Christian Hyldahl, blandt dem Dansk Folkeparti og regeringspartierne De konservative og Liberal Alliance. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har holdt sig på sidelinjen og sagt, at bestyrelsen selv må bestemme, hvem de vil have som direktør.

Det gør ikke udfordringen nemmere for Christian Hyldahl, at ATP netop har optrådt som moralens vogter i forbindelse med fjernelsen af topledelsen i Danske Bank. Beslutningen blev truffet af hovedaktionæren A. P. Møller Holding, men ATP blev aktivt inddraget i processen. Her var der ingen konflikt mellem moral og forretning, for hvidvaskskandalen har kostet dyrt på aktiekursen. For nogle måneder siden havde Christian Hyldahl imidlertid et forklaringsproblem, da ATP købte aktier i Danske Bank, samtidig med at ATP kritiserede banken offentligt for hvidvask. Her var der konflikt mellem moral og forretning, og det var ikke moralen, der vandt.

Det er kommet som en overraskelse og et chok for mange ledere og medarbejdere i den finansielle sektor, at kravet om at leve op til samfundsansvar har fået så høj prioritet hos politikere, investorer og i mediernes dækning, især fordi der er tale om historiske gerninger. Men det burde egentlig ikke overraske, for i Danske Bank handler det om ansvar for ulovligheder, og kravene til samfundsansvar og forretningsmoral er vokset i alle brancher og i alle vestlige lande.

Samtidig med, at der ledes efter en ny direktør til Danske Bank, kan hvidvaskskandalen vokse sig større. Howard Wilkinson, whistlebloweren i Danske Bank i Estland, angreb i den forløbne uge bankens daværende samarbejdspartner Deutsche Bank for en medvirken, som kan få konsekvenser for både Deutsche Bank og Danske Bank i USA. Hvis der er nye oplysninger, så kan det få betydning for de amerikanske myndigheders overvejelser om at rejse en sag, der kan ende med en stor bøde til Danske Bank.