Mytedræber: Sverige klarer sig ikke bedre økonomisk end Danmark

Mens væksten er sygnet hen i Danmark i de senere år, er den blomstret i Sverige. Den nyhed ses fra tid til anden i danske medier.

Umiddelbart virker det helt korrekt: Sverige har haft næsten dobbelt så høj vækst som Danmark de seneste syv år, når man bruger bruttonationalproduktet (bnp) som indikator.

Men ser man nærmere på den svenske vækst, er det ikke så entydigt, at den gør svenskerne rigere end danskerne.

»En væsentlig årsag til den højere vækst i realt bnp i Sverige i forhold til i Danmark er, at den svenske befolkning er vokset markant, hovedsagelig som følge af en stor indvandring«, lyder det i en analyse fra Nationalbanken.

Det skyldes, at økonomien vokser, når befolkningen øges, især når befolkningsvæksten som i Sverige sker i de arbejdsdygtige aldersgrupper. Men flere mennesker betyder flere om at dele kagen.

»Det bør der korrigeres for, når udviklingen i velstand bedømmes«, konstaterer Nationalbanken.

Et bedre mål for velstand.

Et andet forhold, som ikke tæller med i bnp, er det såkaldte bytteforhold, og her har Danmark klaret sig bedre end Sverige. Det vil sige , at danske virksomheder har været i stand til at sælge deres produkter til stadigt højere priser, mens importpriserne er steget mindre.

Det øger danskernes forbrugsmuligheder mere, end væksten i realt bnp står for, påpeger Nationalbanken.Sverige har i modsætning til Danmark haft et tab i bytteforholdet over de seneste par årtier, og siden finanskrisen har det ligget stort set fladt.

Og så er der et tredje forhold, som bnp-tallet heller ikke medregner: Danmark har en betydelig indkomst fra afkast på udlandsformue.

Der er imidlertid en måde, hvorpå man kan se, hvordan Danmark og Sverige har klaret sig, når man medregner disse tre forhold. Den målestok hedder den årlige vækst i bytteforholdskorrigeret bruttonationalindkomst pr. indbygger i alderen 20-64 år. De 20-64-årige er anvendt for at se på samfundets arbejdsdygtige. Dette er et bedre mål for et samfunds velstandsudvikling, påpeger Nationalbanken.

Og hvad viser dette mål så? Jo, siden 2007 har velstandsudviklingen i Danmark og Sverige været stort set ens. Faktisk gælder det også, når man går helt tilbage til midt-1990'erne, og når der ses på hele befolkningen, viser analysen.

Svensk økonomi viser faresignaler

Hos Nykredit er cheføkonom Tore Stramer enig i Nationalbankens analyse. Hans analyser viser, at svensk økonomi desuden nu udviser flere faresignaler end den danske.

Priserne på det svenske boligmarked er siden krisen steget langt mere end på det danske, indtil priserne sidste år pludselig tog et fald. Der er fare for flere prisfald, vurderer Nykredit, for udbuddet af nye boliger til salg stiger fortsat.

Samtidig ser Nykredit en risiko for, at den svenske økonomi er ved at blive overophedet. Der er stor mangel på arbejdskraft i alle brancher nu, så lønnen presses op, og virksomheder ikke kan følge med efterspørgslen.

Desuden er svenskernes gæld steget markant i de senere år, så den i snit næsten udgør det dobbelte af deres disponible indkomst. Oven i dette kommer, at svenskerne er meget sårbare over for stigende renter.

Stiger renten vil rundt regnet 70 procent af udlånet bliver ramt inden for de første tre måneder. I Danmark er det tilsvarende ca. 15 procent, viser Nykredits analyse.

»Så når jeg kigger fremad, har jeg klart mest fidus til dansk økonomi end svensk, for den danske vækst er ikke gældsdrevet og hevet op af udviklingen af boligmarkedet sådan som den svenske«, siger Tore Stramer.