Danmarks velstand er steget mere end USA's efter krisen 7. november kom det frem, at dansk vækst var målt for lavt, blandt andet grundet en regnefejl. Nu viser en analyse af de nye tal, at Danmarks velstand er steget markant efter krisen.

Hidtil har det heddet sig, at dansk økonomi havde svært ved at rejse sig efter krisen. Nu viser det sig, at Danmarks velstand er steget mere end i lande, vi normalt sammenligner os med.

Det viser en analyse, som dykker dybere ned i konsekvenserne af, at Danmarks Statistik har lavet en voldsom opjustering af en række tal for dansk økonomis udvikling i de senere år.

»I årene efter finanskrisen talte man om, at Danmark havde en vækstkrise. Nu viser det sig, at Danmark i virkeligheden har været helt oppe i eliten af vestlige lande. Vi er på ingen måde kørt agterud«, siger cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit, der har foretaget analysen.



Analysen undersøger, hvad det konkret betyder for danskernes økonomi, at Danmarks Statistik 7. november meddelte, at man havde opdaget en regnefejl i opgørelsen af den mest gængse målestok for økonomisk vækst – bruttonationalproduktet (bnp). Rettelsen af fejlen var en stor del af årsagen til, at Danmarks bnp pludselig blev opjusteret med 23 milliarder kroner, målt i faste priser.

Analysen viser, at ikke bare tallet for væksten, men også tal for velstanden er steget som følge af justeringen. Et lands velstand opgøres ofte som bruttonationalindkomst (bni). Bni er steget med hele 43 milliarder kroner i de nye tal for nationalregnskabet – langt mere end bnp – viser Nykredits analyse.

Forskellen i de to tal skyldes for det første, at bni medregner, at Danmark har opbygget en stor udlandsformue, der kaster et stort løbende afkast af sig. For det andet tæller det med, at prisen på danske eksportvarer er steget mere end prisen på de varer, Danmark importerer.

»Man kan groft sagt sige, at vi skal ikke længere skal sælge så meget medicin for at få råd til en iPhone som tidligere«, siger Tore Stramer.

Det giver ikke danskerne flere penge i lommen end før justeringen, men det giver et helt andet billede af, hvordan Danmark har klaret sig siden finanskrisen i forhold til andre lande, vi ofte sammenligner os med.

I internationale sammenligninger bruges ofte bni pr. 20-64-årig, fordi det renser tallene for forskelle i arbejdsstyrkens størrelse. Opjusteringen af det tal betyder, at Danmarks velstand er steget mere end både Sveriges og USA’s i perioden fra 2007 til 2016. Amerikanerne er stadig i gennemsnit mere velstående end danskerne, men danskerne haler ind.

Blandt lande, som Danmark oftest sammenlignes med, er det kun i Tyskland, at velstanden er vokset mere.

»Hvor man tidligere har talt om, at noget var råddent i Danmark, kan vi nu se, at vi har haft en verdensklasseudvikling i velstanden siden 2007«, siger Tore Stramer.

Fra slæbespor til væksteventyr

Talrige organisationer og partier har brugt de gamle tal til at slå alarm om, at det så sort ud med at genrejse danskernes velstand efter finanskrisen. Blandt dem er Arbejderbevægelses Erhvervsråd, AE, som forrige år udgav en prognose om, at Danmark befandt sig i et økonomisk »slæbespor«, og at den manglende fremgang kunne bremse jobvæksten.

»Vi skal for det første glæde os over, at det nu viser sig, at det gik bedre, end vi troede«, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra AE: »Men vi har i stigende grad haft mistanke siden 2016 om, at nogle af tallene ikke var retvisende. Den pæne jobfremgang blev jo ved at vise, at dansk økonomi i virkeligheden klarede sig godt efter krisen«.

Den nye viden bør være et signal om, at fokus nu kan skifte fra at slække på sikkerhedsnettet under de ledige til at investere i at få flere unge til at tage en uddannelse, vurderer Bjørsted.