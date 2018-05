Guide: Sådan laver du et testamente Her er listen over, hvordan du selv kan ordne testamentet.

I princippet kan du selv skrive dit testamente hjemme ved køkkenbordet.

Men skal det være juridisk gyldigt, skal det enten registreres af en notar (notartestamente) eller af to vidner (vidnetestamente).

I praksis er det mest effektive, hyppigst anbefalede og mest benyttede det såkaldte notartestamente. Det bliver nemlig håndteret og registreret af en embedsmand, notaren, typisk på det lokale dommerkontor eller i byretten, hvor testamentet også bliver gemt for eftertiden.

1 Den dyre advokatløsning

Det kan med andre ord ikke forsvinde eller gå op i røg. Det koster typisk 300 kroner at få testamentet registreret via notar.

Vil du ikke oprette dit testamente hos notar, kan du få det bekræftet af to vidner. Der er dog en række formelle krav til denne form, blandt andet må vidnerne ikke selv været begunstiget i testamentet.

De fleste går stadig til advokat for at få hjælp og rådgivning med testamentet. Her sørger advokaten typisk for alt papirarbejder også registreringen hos notar. Til gengæld koster det ofte et salær, der kan ende på op til 10.000 kroner afhængig af rådgivningen.

Alternativet er en række nyere digitale testamenteportaler, som DinArv og TestaViva, der for beskedne honorarer eller helt gratis tilbyder at udarbejde testamentet online.

Det sker typisk på baggrund af en række standardiserede spørgeskemaer på nettet, men det er også muligt at få juridisk rådgivning, hvis der er brug for det.

2 Netløsning: Betal med dine data

Hos TestaViva, der er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank er det gratis for alle at skrive testamente. Hvad angår juridisk rådgivning, er det også gratis, men ’kun’ for de rundt regnet 1,5 millioner lønmodtagere, der er omfattet af storfusionen mellem de faglige hovedorganisationer LO og FTF.

Og for kunderne i portalens ejervirksomheder, Arbejdernes Landsbank og Pension Danmark.

Men nu er der sjældent noget, der er helt gratis. Heller ikke netportaler som TestaViva.

Det, du sparer i advokatsalær hos advokaten, betaler du til gengæld i værdifulde dataoplysninger til portalens ejere og sponsorer, Arbejdernes Landsbank og Pension Danmark, der via portalens brugere får et væld af oplysninger om et stort antal potentielt nye bank- og pensionskunder.

3 Opret et børnetestamente

Har du mindreårige børn, og er du alene om forældremyndigheden eller kritisk syg, kan du også få udarbejdet et børnetestamente.

Her har du muligheden for at tilkendegive skriftligt, hvem du ønsker, der skal overtage forældremyndigheden, hvis du pludselig dør.

For at være sikker på, at børnetestamentet bliver taget i betragtning efter din død, kan du dele det ud blandt familiemedlemmer og give det til den person, du overlader forældremyndigheden.Et børnetestamente er dog ikke juridisk forpligtende, men Statsforvaltningen vil, så vidt muligt tage hensyn til dit ønske. Du kan i øvrigt ændre dit testamente, så ofte du vil, og i takt med at din økonomiske situation eller familiemønstrene ændrer sig.

4 Tal testamentet igennem

Det er altid en god idé at tale testamentet grundigt igennem med sin ægtefælle eller samlever.

Især hvis der er tale om sammenbragte familier med dine, mine og vores børn.

Her er det en god idé at få styr på, om alle børn skal arve lige meget, og få det skrevet ned enkelt og præcist, så det ikke giver anledning til familiestridigheder.