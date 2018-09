Medarbejder: Vi kender ikke nyt vurderingssystem for 1,7 millioner boliger Medarbejderne i Vurderingsstyrelsen aner stadig intet om, hvordan de skal foretage de nye ejendomsvurderinger, fremgår det af en mail fra medarbejder til boligejer.

Arbejdet med at foretage nye vurderinger af landets 1,7 millioner ejerboliger ser ud til at være i alvorlig krise.

Vurderingsstyrelsen, som er blevet oprettet for at foretage »nye og retvisende vurderinger« skulle allerede nu have foretaget de første vurderinger af ejerboliger, og systemet skulle have været testet.

Men ifølge en mail, som en medarbejder i styrelsen har sendt til en boligejer i september, har medarbejderne stadig ikke nogen viden om, hvordan det skal ske.

»Et nyt vurderingssystem skal træde i kraft i 2019. Hvad dette indebærer, er Vurderingsstyrelsen ikke vidende om«, skriver medarbejderen i sit svar til en boligejer på Sjælland.

Politiken er i besiddelse af mailkorrespondancen, men har af hensyn til kilderne valgt ikke at offentliggøre navnene.

Boligejeren skrev i august til Vurderingsstyrelsen, at han med en vis ængstelse fulgte debatten om de nye vurderinger, blandt andet fordi det er meget vanskeligt at finde ud af, hvad grunden måtte være værd.

Han bad derfor Vurderingsstyrelsen oplyse, hvordan man vil foretage ejendomsvurderingerne, når det nye system træder i kraft.

Men det kunne medarbejderen ikke svare på. Han oplyste, at modellen, der skal hjælpe med at foretage vurderingerne, »fortsat er under udvikling«.

»Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om, hvordan den kommende vurdering for den forespurgte ejendom forventes at blive foretaget«.

Medarbejderen henviste til pressemeddelelser og de love, som Folketinget har vedtaget, og skrev derefter:

»Vurderingsstyrelsen har ikke modtaget administrationsgrundlag, lovfortolkninger m.m. fra Skatteministeriet, der kan danne grundlag for en ejendomsvurdering ved den ordinære vurdering pr. 1 januar 2019. Vurderingsstyrelsen har ikke kendskab til det nye vurderingssystem (med væsentlige ændringer), som træder i kraft ved den ordinære vurdering pr. 1.januar 2019 Vurderingsstyrelsen har hverken regneark, vejledninger eller andet til vurderingen pr. 1. januar 2019«.

Medarbejderen tilføjede: »Der kan således alene henvises til den nye vurderingslov, den nye ejendomsskattelov og den nye ejendomsværdiskattelov«.

Skulle have været klar

Regeringen indgik i november 2016 en aftale om det nye vurderingssystem med DF, Socialdemokratiet og Radikale.

Partierne lovede i aftalen, at de nye vurderinger vil blive bedre og mere retvisende end de gamle.

Vurderingerne bruges til at opkræve 42 milliarder kroner i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Efter den oprindelige plan skulle Danmarks 1,7 millioner ejerboliger være vurderet pr. 1. september i år, og boligejerne skulle alle have haft besked ved årsskiftet.

I maj meddelte skatteminister Karsten Lauritzen (V) så, at han efter samråd med partierne bag aftalen havde udsat de nye vurderinger, der vil blive udsendt i etaper med de første i 2. kvartal 2019 og resten i 3. og 4. kvartal.

Udsættelsen var blandt andet begrundet med, at man ønskede mere tid til at teste de nye vurderinger.

»Der vil frem til efteråret blive gennemført test af det nye vurderingssystem og af det underliggende datagrundlag. Systemet vil først blive sat i drift, når disse test er bestået«, skrev Skatteministeriet i en pressemeddelelse 9. maj i år.

Politiken har forelagt mailen for Skatteministeriet, der henviser til Vurderingsstyrelsen, der har fremsendt en skriftlig udtalelse fra Vurderingsstyrelsens underdirektør, Morten Jensen:

»Vurderingsstyrelsen er i den seneste tid blevet opbygget som organisation og har modtaget de første opgaver i det nye ejendomsvurderingssystem. Der mangler fortsat systemleverancer, men der arbejdes herpå, så der kan udsendes ejendomsvurderinger efter planen«.

Skatteministeriet anslog i 2016, at det vil koste 840 millioner kroner at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem.