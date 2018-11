Nyt slagsmål om betalt frokostpause til skoler Staten og de statsansatte tørner sammen i voldgift, der skal afgøre, om betalt frokostpause også er en rettighed på de arbejdspladser, hvor den er afskaffet.

1.150 ansatte på seks erhvervsskoler og gymnasier udløser nu et nyt og principielt slagsmål mellem staten og de statsansatte om retten til en betalt frokostpause.

Ved sidste års overenskomstaftale blev den betalte frokostpause skrevet ind som en rettighed i de statsansattes nye overenskomster, selv om arbejdsgiverne mente, at frokostpausen var et personalegode, der ligesom en frugtordning kunne afskaffes med kort varsel.

Men på seks skoler og uddannelsesinstitutioner havde arbejdsgiverne afskaffet frokostpausen, før den nye overenskomstaftale kom i hus, og uden at de ansatte tilsyneladende er blevet kompenseret i lønnen eller med andre goder.

Nu skal vi stemple ind og ud i frokostpausen via et registreringssystem Ghita Due, fællestillidsmand

Derfor skal medarbejderne »selvfølgelig have den betalte frokostpause tilbage, for den har de ret til«, lyder meldingen fra de statsansattes formand og forhandlingsleder, Flemming Vinther:



»Hvis medarbejderne på de her skoler havde aftalt sig ud af deres spisepause og var blevet kompenseret med længere ferier eller større julegaver, jamen, så var der selvfølgelig ikke noget at komme efter«.

»Men det her handler om, at ledelserne på de enkelte skoler ensidigt har afskaffet spisepausen og planlagt sig ud af den, inden vi nåede frem til overenskomstaftalen sidste år. Og det var præcis det, vi fik slået fast med overenskomstaftalen for 2018: at man selvfølgelig ikke kan planlægge sig ud af den betalte spisepause«, siger Flemming Vinther, der også er forbundsformand i Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Kurs mod faglig voldgift

Et mæglingsmøde tirsdag aften kunne ikke forlige parterne, heller ikke et kaffemøde mellem Flemming Vinther og innovationsminister Sophie Løhde (V).

Og dermed har sagen kurs mod en faglig voldgift, bekræfter både de statsansatte og Moderniseringsstyrelsen, der fungerer som statens arbejdsgiverorganisation.

»Det er vores opfattelse, at de faglige organisationer nu forsøger at udvide overenskomstaftalen til også at omfatte de arbejdspladser, der ikke havde retten til betalt frokost, før de nye overenskomster kom på plads«, siger Linda Nordstrøm Nissen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.

»Det er vigtigt for mig at slå fast, at vi selvfølgelig står ved overenskomstaftalen fra 2018, som betyder, at alle de statsansatte, der havde betalt frokostpause, før overenskomsten blev underskrevet, stadig har det. Det skaber tryghed blandt statens ansatte«.

»Vi ville gerne finde en løsning på de her seks skoler også. Men vil man på denne måde udvide aftalen, uden at medarbejderne betaler noget for et gode, de ikke havde i forvejen, så må vi have sagen prøvet ved en voldgift. Det er sådan, vi løser faglige tvister her i landet«, siger vicedirektøren.

En af de seks skoler i skudlinjen er TEC, som består af flere tekniske skoler og et gymnasium i Storkøbenhavn. Her forsvandt den betalte spisepause i al ubemærkethed.