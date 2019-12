Din pensionsopsparing har haft stort vokseværk i 2019 Et godt år på finansmarkederne har øget pensionsformuerne. Det fortsætter ikke i samme fart, lyder spådom.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

2019 har været et lukrativt år for danskernes pensioner, da de finansielle markeder har været i hopla med store stigninger til både aktier og obligationer.

Ved udgangen af november var det gennemsnitlige afkast for en typisk pensionskunde på 15,1 procent.

Det er for kunden, der har valgt middel risiko, har 20 år tilbage på arbejdsmarkedet, og som har sin opsparing hos enten Danica, PFA, Velliv, Topdanmark eller Skandia.

Ifølge Poul Kobberup, der er investeringsdirektør hos Danica, har december givet lidt ekstra, og hans bud er, at en typisk pensionskunde får et afkast på omkring 17 procent i år.

»Det er et resultat af, at der har været positive afkast på stort set alle aktiver i år - særligt aktier«, siger Poul Kobberup.

Lave renter gør aktier attraktive

Han forklarer udviklingen med, at centralbankerne rundt i verden har sat renterne ned for at holde hånden under det økonomiske opsving, der har kørt siden finanskrisen.

De lave renter har gjort det mere attraktivt at købe aktier. Samme vurdering kommer fra Henrik Henriksen, der er chefstrateg hos pensionsselskabet Velliv.

»For et år siden var der to ting, som markedet frygtede. Det ene var Donald Trumps handelskrig med Kina, og det andet var, at den amerikanske centralbank skulle til at sætte renten op«.

»I stedet er det endt med, at renten er sat ned, og det ser ud til, at USA og Kina er tæt på at kunne underskrive en fase 1-handelsaftale, så alt det, man frygtede, er ikke sket«, siger Henrik Henriksen.

Året har været allerbedst for pensionskunder med lang tid til pension og høj risiko - altså overvejende aktier - der har fået i omegnen af 20 procent eller mere i afkast, når 2019 er forbi.

»Jo længere, man har til pension, og jo mere risiko, man har, jo bedre har man klaret sig«, siger Henrik Henriksen.

De høje afkast skal ses, i lyset af at aktierne på globalt plan er steget med omkring 25 procent gennem året.

Samtidig er obligationerne steget i kurs, i takt med at renterne faldet gennem året.

Hverken Danica og Velliv forventer, at de høje afkast kan fortsætte i årene, der kommer.

Henrik Henriksen forventer afkast mellem tre og syv procent om året.

»Man kan sige, at det rigtig gode 2019 har stjålet en del afkast for fremtiden«.

»Der er negative renter på mange statsobligationer i Europa, så der er ikke meget at hente der, og aktierne er kommet højt op, så man kan ikke forvente det samme fremover«, siger Henrik Henriksen.

Forventningerne til 2020 er også mere afdæmpede hos Danica.

»Lige nu ser det gunstigt ud, men der kommer selvfølgelig altid ting ind fra siden, som kan påvirke udviklingen. Og set i lyset af det meget flotte 2019 er man nødt til at sætte forventningerne ned«, siger Poul Kobberup.

ritzau