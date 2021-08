Pension var alt for kedelig for Helle Grønborg, men hun fandt en gnist til at spare op – i aktier

For fire år siden mærkede 41-årige Helle Grønborg en uvant uro i kroppen. Hun begyndte at tænke på og være nervøs for sin pensionsopsparing. For hvad nu, hvis hun ikke havde sparet nok op til at kunne leve det liv, hun ønsker, efter at hun bliver pensioneret? Hun kendte ikke svaret, for hun manglede et overblik.

Hun ville gerne lægge flere penge til side, men det skulle også give mening i det lange løb, så hun fik mest muligt ud af de penge, hun havde tjent.