Nordea sælger sin skandalebank for de meget rige kunder i Luxembourg

Nordea vil ikke længere betjene meget velhavende kunder med særlige behov i sin bank i Luxembourg. Den del af forretningen bliver solgt til den schweiziske bank UBS.

Den såkaldte private banking-afdeling i Nordea Luxembourg gav Nordens største bank dybe skrammer, da bankens nære samarbejde med Panamaadvokaterne Mossack Fonseca blev afsløret i 2016.

#PanamaPapers 11,5 millioner interne dokumenter fra Mossack Fonseca, et advokatfirma i Panama, specialiseret i at opsætte anonyme offshoreselskaber, blev lækket til den tyske avis Süddeutsche Zeitung og organisationen International Consortium of Investigative Journalist, ICIJ.

Dokumenterne dækker perioden fra advokatfirmaets etablering i 1977 til udgangen af 2015.

376 journalister fra 109 medier, fordelt på 76 lande – blandt dem Politiken - arbejder med materialet i historiens mest omfattende internationale mediesamarbejde. Vis mere

De tjenester, som Nordea mod høje gebyrer ydede sine meget velhavende privatkunder gennem banken i Luxembourg, var i centrum for afsløringerne i Panamas Papers, som Politiken og flere end 100 partnere i det internationale samarbejde for undersøgende journalister, ICIJ, stod for.

En gigantisk lækage af interne dokumenter fra advokatfirmaet i Panama afslørede, at Nordea hjalp de velhavende kunder med at undgå at betale skat ved at anbringe penge på konti, ejet af anonyme skuffeselskaber i fjerne skattely.

Der er ingen sammenhæng med Panama Papers. Nordea

En kendsgerning som Nordeas topledelse i første omgang benægtede, men siden så bekræftet af den omfattende interne undersøgelse, som banken blev presset til at gennemføre.

Nordeas interne efterforskere undersøgte i alt 129 kunders konti. Næsten halvdelen af dem – 63 kunder – havde ved nærmere eftersyn et så tvivlsomt forhold til skattelovene og reglerne om hvidvask, at Nordea lukkede deres konti i banken på mistanke om – eller afsløring af – at de var blevet brugt til skatteunddragelse eller hvidvask.

Når det lod sig gøre skyldes det, at Nordea i Luxembourg ikke kontrollerede alle kunder efter retningslinjer, som koncernledelsen havde udstukket i 2010, hvilket koncernledelsen angiveligt ikke var klar over.

Senest afslørede Politiken i december 2017, at Nordea havde fået en bøde af finansmyndighederne i Luxembourg for ikke at overholde regler, som skal forhindre hvidvask og skatteunddragelse.

Det var afsløringerne i Panamas Papers, som førte til en undersøgelse af samtlige 73 banker i Luxembourg.

Af dem blev fire - blandt dem Nordea - afsløret i det, som myndighederne betegner »medium- eller alvorlige lovovertrædelser«. Sammen med fem investeringsselskaber blev de idømt bøder på i alt 15 millioner kroner.

Nordea oplyste ikke selv om bøden, og ville på spørgsmål fra Politiken hverken oplyse bødens størrelse eller hvilke overtrædelser der var tale om.

I et skriftligt svar til Politiken om salget af afdelingen i Luxembourg til UBS fremgår det, at

»Salget af private banking-aktiviteterne i Luxembourg er et led i Nordeas strategi om at fokusere på områder, hvor vi skaber størst mulig værdi for kunderne. Den strategiske gennemgang er sket som led i transformationen af Nordea, der har til formål at styrke risikostyringen, strømline forretningen og skabe en endnu bedre bank for kunderne«.

Ordet »risikostyring« er formentlig et nøgleord i beslutningen.

Panama Papers var blot endnu et eksempel på, at Nordea i årevis har haft store problemer med at sikre, at banken overholder de stadig strengere regler som skal forhindre, at banker bliver misbrugt til terrorfinansiering, hvidvask af kriminelle penge og skatteunddragelse.

Meget alvorlig kritik fra de svenske myndigheder

Nordea har fået gentagne hug af myndigheder i flere lande for netop det:

»Sammenfattet har Nordea i flere år manglet et effektivt system til at opdage og modvirke hvidvask af penge. Det indebærer, at hvis personer har villet hvidvaske penge eller finansiere terror, har de med stor sandsynlighed kunnet gøre det, uden at Nordea har haft mulighed for at opdage det. Det er meget alvorligt«, skrev Finansinspektionen i Sverige, da Nordea i maj 2015 måtte betale den maksimale bøde på 50 millioner svenske kroner, efter i 2013 at have fået en bøde på 30 millioner svenske kroner for lignende overtrædelser.