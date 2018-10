Rød dag på Børsen: Danske Bank taber milliarder i markedsværdi

Danske Bank-aktionærerne har fredag tabt 8,9 milliarder kroner, efter at Financial Times kom med nye oplysninger i hvidvasksagen.

Dermed fik aktien endnu en lussing på børsen, da aktien faldt 6,2 procent.

Financial Times beskriver fredag, hvordan Danske Banks estiske filial i 2013 overførte penge for russere uden at vide, hvor de i sidste ende havnede.

Der var tale om såkaldte spejlhandler. De foregik på den måde, at russiske kunder købte værdipapirer i rubler. Derefter blev de identiske værdipapirer solgt i en udenlandsk valuta som dollar.

Ifølge Financial Times viser et internt notat, at Danske Bank gennem såkaldte 'mirror trades' har overført op til 8,5 mia. euro - svarende til 63,4 mia. kr. - for bankens russiske kunder.

Metoden er lovlig, men er ifølge myndigheder et rødt flag i forhold til hvidvask.

Derudover har Erhvervsstyrelsen har startet en undersøgelse af Danske Banks eksterne revisor som følge af sagen. Det er konkret Danske Banks regnskaber for 2014, der bliver undersøgt.

Nyheden om spejlhandler øger risikoen for en bøde i milliardklassen, det mener aktieanalytiker i Jyske Bank Simon Hagbart Madsen.

»Vi har øget vores estimat for potentielle bøder, fordi vi nu ser en yderligere mulighed for, at de udenlandske myndigheder kan retsforfølge Danske Bank«, siger han til Ritzau Finans.

Jyske Bank har et basisscenarie, hvor Jyske Bank formodes at få bøder tæt på 12 milliarder kroner.

Amerikanske og britiske myndigheder gav sidste år Deutsche Bank en bøde på fire milliarder kroner.

Det var i en sag om hvidvask, hvor russere - via spejlhandler - havde ført 64 milliarder kroner ud af landet.

Tidslerne torsdag var bankens sløjfede tilbagekøbsprogram og bekræftelsen på, at det amerikanske justitsministerium ønsker oplysninger i hvidvasksagen.

Ved et aktietilbagekøb køber selskabet aktier tilbage fra dets aktionærer. Der sendes altså penge tilbage investorerne, mens kursen for de resterende aktier kan stige.

Siden årsskiftet er Danske Bank-aktien faldet tæt på 40 procent.

ritzau