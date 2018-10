PostNord åbner igen for pakkeafhentning efter afbrydelse

Det er igen muligt at hente pakker på PostNords posthuse.

Fra omkring klokken 16 til 22 tirsdag betød et strømnedbrud i et datacenter i Valby, at ingen kunder kunne hente pakker.

Fejlen er nu udbedret, og kunder kan igen hente deres pakker, oplyser PostNords pressevagt til Ritzau.

»Strømafbrydelsen lagde mange af vores systemer ned. Også det system, der bliver brugt til at udlevere pakker på posthuse«.

»Tidligere på aftenen fandt vi fejlen. Nu er systemerne oppe at køre igen, og det betyder, at vi nu igen kan udlevere pakker«, oplyser pressevagten.

PostNord forventer ikke, at tirsdagens afbrydelse vil give systemet efterveer onsdag. Her skulle alt forløbe, helt som det plejer.

Postvirksomheden kalder tirsdagens hændelse for 'meget usædvanlig'. På Facebook undskyldte PostNord tidligere tirsdag over for sine kunder.

»Vi er meget kede af, at vores kunder i øjeblikket går forgæves for at hente deres pakker«, skrev PostNord.

På trods af strømafbrydelsen har det hele dagen været muligt at afsende pakker, og sådan er det fortsat.

ritzau