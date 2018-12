Voldsom brand efter tagfest tærer på resultaterne hos Illums Bolighus Illums Bolighus havde brand i sin forretning på Strøget i København sidste år. Det har kostet millioner.

En voldsom brand hærgede sidste år Illums Bolighus på Strøget i København, og det har sat sine spor i kædens resultater.

Illums Bolighus har det seneste år måtte se omsætningen falde med knap otte procent til 312 millioner kroner.

Det viser selskabets årsregnskab for 2017/2018, der er offentliggjort fredag. Tallene dækker over perioden til og med september.

»Tilbagegangen skyldes hovedsageligt branden på Amagertorv i september 2017 samt flytning til en mindre butik i Stockholms centrum«.

»Der har således været vækst i omsætningen i Norge, Tyskland, de øvrige fysiske butikker i Danmark samt fra ecommsalget (salget på nettet, red.) i Danmark og Norge«, skriver selskabet i regnskabet.

Ilden opstod 3. september 2017 på bygningens tagterrasse efter en fest og bredte sig gennem tagkonstruktionen til rummene nedenunder.

Illums Bolighus har dog fået en forsikringssum på 11,1 millioner kroner udbetalt som følge af branden.

Overskuddet er alligevel faldet med lidt over syv procent 46,7 millioner kroner. En del af det skyldes højere udgifter - blandt andet til åbning af nye butikker.

Illums Bolighus sælger alt fra sko og strømper til lysestager og spiseborde og har sin hovedforretning på Strøget i København.

Derudover er der butikker i Københavns Lufthavn, i Tivoli, Lyngby og Hørsholm.

Desuden har Illum tre forretninger i Norge, tre i Sverige og en enkelt i Tyskland.

Planer om flere butiksåbninger

For det nye år venter Illums Bolighus, at både omsætning og indtjening vil være på niveau med det seneste år.

Det skyldes, at de fysiske detailbutikker vil være under stigende pres, og at mere handel sker på nettet.

Kæden planlægger dog flere butiksåbninger i det kommende år.

Illums Bolighus' historie strækker sig tilbage til 1925, hvor det blev stiftet under navnet BO.

I 1941 blev det overtaget af familierne bag stormagasinet Illum. Trods navneligheden har de to selskaber i dag ikke noget med hinanden at gøre.

Illums Bolighus har direktør Henrik Ypkendanz som hovedaktionær. Han ejer halvdelen af aktierne.

Derudover består ejerkredsen blandt andre af den tidligere Carlsberg-direktør Flemming Lindeløv.

ritzau