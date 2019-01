Overblik: Det har staten tidligere solgt af dansk infrastruktur

Som det ser ud lige nu, er der ingen udsigt til et salg af det danske el-netværk, som leverer strøm til 1,2 millioner danskere i primært hovedstadsområdet. I weekenden blev det klart, at Socialdemokratiet og SF ikke var enig i den salgsproces som Ørsted og regeringen ellers var i fuld gang med.

Det er ikke første gang, at der har været snak om salg af hele eller dele af bærende dansk infrastruktur. Igennem årene har staten flere gange solgt sine andele i danske virksomheder, som leverer uundværlige tjenester for danskerne.

TDC - tidligere Tele Danmark

I 1997 valgte regeringen under Poul Nyrup Rasmussen at sælge sin del af statens aktier i det danske telefonnetværk Tele Danmark til det amerikanske Ameritech og resten til Tele Danmark selv. På baggrund af salget blev selskabet fuldt ud privatiseret, og Tele Danmark havde dermed ejerskab over både forretningen med tjenester og den danske infrastruktur i form af kobbernettet.

Kobbernettet er der, vi får meget af vores internet fra og vores forbindelse gennem fastnettelefoner.

Staten fik 25 milliarder kroner ud af salget, som primært skulle dække gæld.

Det danske kobbernet bruges i dag af flere private teleudbydere.

Københavns Lufthavne

I 2005 og 2009 under en Venstre-ledet regering købte den australske investeringsbank Macquaire over 50 procent af aktierne i Københavns Lufthavne. Det gav Macquarie kontrol med lufthavnen og dens udvikling. Kastrup Lufthavn er den største og eneste internationale lufthavn for danskerne, så den har karakter af monopol.

Da Macquarie kom til begyndte lufthavnen at være omfattet af en hel del renoveringer.

Den danske stat ejer 39,2 procent af Københavns Lufthavne, som staten endnu ikke har haft intentioner om at sælge.

Macquaries andel på 57,7 procent af Københavns Lufthavne blev solgt til ATP og OTPP (Ontaria Teachers Pension Plan, et canadisk selskab) i 2017.

Dong Energy - nuværende Ørsted

I januar 2014 besluttede den socialdemokratiske regering sammen med Venstre og Konservative at frasælge aktier i Dong Energy til private investorer. Det blev gjort på baggrund af en fortælling om, at Dong manglede kapital.

ATP, PFA og den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs købte aktier for samlet 11 milliarder kroner. Med det frasalg ejede staten 58,8 procent i stedet for 81.

Goldman Sachs købte aktier for cirka 8 milliarder kroner og fik dermed en ejerandel på 18 procent.

I 2015 beslutter et politisk flertal, at Dong skal børsnoteres, og det sker endeligt i 2016. Dongs værdi steg markant på kun to år. Fra at ligge på cirka 31,5 milliarder kroner i 2014 til i 2016 at ligge på mere end det dobbelte.

Der var en livlig politisk debat i forbindelse med salget og i tiden efter. Der var interne stridigheder i SF, som endte med at forlade regeringen i 2014.

Goldman Sachs har i dag frasolgt alle sine aktier i Dong Energy med en god fortjeneste.