Undersøgelse: Finanstilsynet brød EU-lov i hvidvasksag

Det danske og estiske finanstilsyn har til sammen fire brud på EU-lovgivningen i forbindelse med håndteringen af Danske Banks hvidvasksag.

Det er konklusionen på den rapport, som en undersøgelseskomité fra EU's bankmyndighed, EBA, udarbejdede efter sine undersøgelser af sagen.

Det skriver avisen Information, der har fået rapporten af et tysk EU-Parlamentsmedlem.

Rapporten blev sendt til EBA's bestyrelse, der på et møde 16. april alligevel valgte at frifinde de to tilsyn.

Både Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, og direktøren for det estiske finanstilsyn deltog i afstemningen ved det møde.

Ifølge undersøgelseskomitéen har det danske finanstilsyn ansvaret for to af de fire brud på EU-retten. Det estiske tilsyn har ansvaret for et af brudene, mens begge tilsyn er ansvarligt for et fjerde.

ritzau