Bestyrelsen i Danske Bank giver sig selv stor lønstigning kort efter fyringsrunde og advarsel fra Mette Frederiksen

Det er hårdt arbejde at rydde op efter omfattende hvidvask. Det gør det nødvendigt at hæve lønningerne til os selv, mener Danske Banks bestyrelse.

Danske Banks bestyrelsesmedlemmer får mærkbare lønforhøjelser, skriver DR.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad får et lønhop på 44 procent, så hyren stiger til 3,6 millioner kroner - en lønstigning, der blandt andet begrundes med, at bestyrelsen må arbejde ekstra meget efter afsløringerne af bankens mulige medvirken i hvidvask af op til 1.500 milliarder kroner.

»Det er en ny bestyrelse, der har fået den ekstraopgave, det er at rydde op i de sager«, siger Dybvad ifølge DR om de ekstra penge, han kommer til at tjene som følge af hvidvaskskandalen.

I maj hed det, at det ikke var den rette tid at give lønforhøjelse til sig selv på grund af coronakrisen og de økonomiske problemer, den giver samfundet.

Meldingen kom i kølvandet på en opfordring fra statsminister Mette Frederiksen om, at bankerne skulle vise samfundssind.

Så stigningerne til Danske Bank-bestyrelsen kommer først ind på deres lønkonti næste år.

Beslutningen om at øge lønningerne kommer blot tre måneders tid efter en større fyringsrunde, der har betydet nedlæggelse af i alt 400 stillinger i pengeinstituttet.

Flere landes myndigheder overvejer sager mod banken

Den kommer på et tidspunkt, hvor finansmyndigheder i USA, Frankrig og Estland undersøger, om der skal rejses sag mod banken, som dermed risikerer at blive ramt af betragtelige bøder.

Det har dog ikke fået banken til at polstre sig mod de økonomiske følger af hvidvasksskandalen. Sidste år fastholdt den at betale udbytte i stedet for at lægge penge til side til de kommende retssager.

Hvidvasksafsløringerne betød, at den tidligere direktør Thomas Borgen - der belastes af at være den ansvarlige for den estiske filial, da det gik galt - i februar sidste år måtte forlade banken. Han fik dog en stor sum penge med sig ud, hvor han trådte tilbage med over 12 millioner kroner i lommen.

De mange skandaler, banken er indblandet i, har ikke ramt så hårdt, som den kunne have gjort.

Trods skandalerne holder størstedelen af kunderne fast i banken, som har dog mistet knap 35.000 kunder efter de seneste par års afsløringer.

Men omtalerne af blandt andet Danske Banks hvidvasksag og Nordeas skattelyforretninger med et firma i Panama fik ifølge en meningsmåling fra Mybanker sidste år et halvdelen af bankkunderne til at konkludere, at »omdømme og etik« er det vigtigste parameter, når de skal vælge pengeinstitut.