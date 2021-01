Tryg tjener mindre efter stor aktienedtur i begyndelsen af 2020

Automatisk oplæsning

Et lavere niveau af storm- og vejrskader har lunet i Trygs økonomi sidste år. Til gengæld har forsikringsselskabet også fået et lavere afkast på de finansielle markeder. Det er med til at give et mindre overskud end året før, viser Trygs regnskab for 2020, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Samlet for 2020 har Tryg fået et overskud på knap 2,8 milliarder kroner. Det er cirka to procent lavere end i 2019.

Med til at trække overskuddet op har været en fremgang i det forsikringstekniske resultat, der dækker over udviklingen i selve forsikringsforretningen. I alt er det forsikringstekniske resultat steget med otte procent til 3,5 milliarder kroner.

Ifølge Morten Hübbe, koncernchef i Tryg, har coronakrisen haft stor betydning for forsikringsforretningen i det forgangne år.

»I løbet af første kvartal var Trygs forsikringstekniske resultat negativt påvirket af et højt niveau af rejseskader. Men lavere økonomisk aktivitet opvejede i de følgende kvartaler den negative udvikling, siger Morten Hübbe i en kommentar til regnskabet.

Også på de finansielle markeder har Tryg kunnet mærke til coronakrisen. I den første del af 2020 gav coronaudbruddet stor uro på aktiemarkederne, og det ramte de investeringer, som Tryg har liggende i forskellige værdipapirer. Alene i første kvartal endte Tryg med at få et negativt investeringsafkast på knap en milliard kroner. Tabet blev dog mere end indhentet i resten af året, i og med at selskabet endte med et samlet investeringsresultat på over 300 millioner kroner.

