Carlsberg straffes for skjult markedsføring af fadøl

Bryggeriet Carlsberg straffes for en lidt for smart kampagne for øl. På en hjemmeside, på Facebook og på plakater blev offentligheden i sommeren 2017 informeret om en nyskabelse i det politiske landskab: ’Fadølspartiet’ var født.

Men lanceringen er i strid med markedsføringsloven, har anklagemyndigheden ment. Og torsdag har en dommer i Københavns Byret erklæret sig enig. Bøden er fastsat til 500.000 kroner. Det oplyser byretten.

Carlsberg er i to ud af i alt fem forhold i anklageskriftet fundet skyldig. Kampagnen om det fiktive politiske parti oplyste ikke klart, at den kommercielle hensigt var at markedsføre fadøl. Forbrugerne kunne ikke se, at Carlsberg stod bag kampagnen, mener retten.

Opdateres ...

ritzau