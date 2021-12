Mærsk køber selskab for svimlende milliardbeløb

Mærsk køber logistikselskabet LF Logistics fra Hongkong i en handel til 23,7 milliarder kroner. Det oplyser Mærsk i en meddelelse til fondsbørsen. LF Logistics har 10.000 ansatte og 223 lagerfaciliteter i 14 lande i Asien og Stillehavsregionen.

Hongkong-selskabet har en række store brands inden for mode, livsstil og detailhandel i kundekredsen, hvor det står for deres forsendelser. Det har i år en forventet omsætning på 8,5 milliarder kroner. Mærsk forventer, at det vil blive fordoblet frem mod 2026.

Købet skal ses som led i en ny strategi, som Mærsk satte i søen for få år siden. Mærsk vil stå for en større del af kundernes fragt. Ikke nødvendigvis bare sejladsen fra en havn til en anden, men også for eksempel transporten i lastbil på landjorden.

Ud over den aftalte købspris kan handlen koste Mærsk yderligere en milliard kroner – afhængig af de fremtidige økonomiske resultater. Købet forventes at falde på plads i 2022. Inden da skal en række myndigheder godkende handlen.

Rekordår i sigte

Mærsk kan se tilbage på 2021, der ser ud til at blive virksomhedens bedste år nogensinde. Koncernen står til at tjene på den gode side af 100 milliarder kroner. Coronapandemien har skabt gode betingelser for rederierne verden over – blandt andet fordi der er blevet brugt mange penge på alt fra fladskærme til nye møbler, mens folk mange steder har siddet hjemme under nedlukningerne.

Varerne bliver ofte produceret i Kina, og de skal så fragtes til resten af verden af rederier som Mærsk. Samtidig har coronaudbrud givet forstyrrelser i transporten flere steder – herunder i kinesiske havne, der har været lukket i perioder. Det har sendt prisen på fragt op, hvilket har lunet i pengekassen hos Mærsk.

Det ventede overskud i 2021 vil – hvis det holder stik – være det bedste resultat nogensinde for en dansk virksomhed.

