Klimaforandringer, narkokrig og truede dyrearter: Mød de mennesker, der kæmper for regnskoven med livet som indsats (1:5)

Tag med på en lydrejse ind i en af verdens mest uberørte regnskove og kom tæt på kræfterne, der truer skoven og dem, der prøver at passe på den. Narkobønderne forvandler store jungleområder til lovløse sletter og fjerner alt, hvad der står i vejen for dem: træer, dyr og mennesker.

Rejsen starter i det Nordlige Honduras ud til Det Caribiske Hav. Med på rejsen er to soldater og to biologer. Biologen Franklin Castaneda fra organisationen Panthera holder øje med jaguarbestanden i Honduras. Et farligt job i junglen, hvor narkokarteller og illegale bønder huserer. I de seneste år er antallet af miljøaktivister, som er blevet dræbt, steget voldsomt, og værst står det til i Central- og Sydamerika. Og jeg har ikke taget mange skridt i junglen, før jeg møder en, der har været tæt på at betale den højeste pris for at ville passe på naturen.