Ibyens brevkasse giver datingråd i podcast: »Tinder er en app for kujoner«

Denne sommer redder Ibyens Kærlighedsbrevkasse romantikken. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer over fire fredage forskellige gæster ind i podcaststudiet for at svare på store og små kærlighedsspørgsmål.Tredje afsnit handler om den digitaliserede datingjungle.

Velkommen på kødmarkedet, er du klar til at blive vurderet?

Sådan kan det godt føles, når man skal forsøge at date i 2019. Det har måske aldrig været nemmere at få kontakt til et andet menneske, men det kan føles svært rent faktisk at møde nogen. Gudskelov er Dr. Love klar med gode råd og advarsler, når turen går til datingjunglen.

Han har allieret sig med en række serial-daters: manuskriptforfatter og serieskaber Mads Rosenkrantz Grage, arkitekt Emilie Nieves og skribenten Hinda Olad.

Man skal også huske det er en app for kujoner. Det er jo for os der ikke gider gå hen til nogen i baren og sige »må jeg ikke få dit nummer?« Mads Rosenkrantz Grage

Sammen svarer panelet blandt andet på spørgsmål om, hvor mange du må date på een gang, om man skal give dårlige første dates en chance til, og så selvfølgelig en hel masse om datingappen Tinder, som blandt andet får denne beskrivelse med på vejen:

»Man skal også huske det er en app for kujoner. Det er jo for os der ikke gider gå hen til nogen i baren og sige »må jeg ikke få dit nummer?«, og det er jo så 60 % af jordens befolkning formentlig, men det betyder også, at der er rigtig mange, der laver strudsen, når der er en konflikt«.

Sådan lyder det fra skaberen af serien 'Yes No Maybe' Mads Rosenkrantz Grage, der selv har stor erfaring med Tinder.

Lyt med og ryk frem i algoritmen!

Dagens panel

Mads Rosenkrantz Grage: Manuskriptforfatter og skaber af serien 'Yes No Maybe' Emilie Nieves: Arkitekt og bartender Hinda Olad: Skribent på kulturmagasinet Mino Views Vært: Felix Thorsen Katzenelson