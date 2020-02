Bogfolk: I Kina må de ikke ytre sig frit. Så hvad har kinesisk litteratur at byde på?

Hele verdens øjne hviler i denne tid på Kina, hvor et trængt regime forsøger at begrænse den smitsomme corona-virus - blandt andet med nedlukning af hele byer. Millioner af mennesker er på den måde tvunget til at blive, hvor de er. Flere journalister og intellektuelle har kritiseret myndighedernes håndtering af situation eller har sendt ord og billeder ud fra den lukkede by Wuhan. Siden er de enten forsvundet eller endt i husarrest. I Kina kan forfattere ikke ytre sig frit - de må ikke udtale sig kritisk om regimet. I en krisetid opfordrer den kinesiske forfatterforening endda sine medlemmer til at skrive opmunterende tekster - ikke til at kræve ytringsfrihed. Regimets tanke er, at litteraturen og forfatterne skal tjene folket. Men hvad vil det egentlig sige? Det spørger vi i denne uges udgave af Bogfolk Anne Vedell-Wedellsborg om. Hun er professor i kinesisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.

Herhjemme kender vi måske til værker af Mo Yan, Yu Hua og Yan Lianke, men det er svært at få en fornemmelse af, hvad kinesisk litteratur ellers har at byde på.

Hør Anne Vedell-Wedellsborg fortælle om situationen i Kina lige nu, det fællesskab Corona-virussen har skabt, og få hendes anbefalinger til konkrete kinesiske værker, man bør læse, hvis man vil have bare en lillebitte fornemmelse af kinesisk litteratur. Og hør ikke mindst hendes forsøg på at lære Jes Stein Pedersen at udtale de kinesiske forfatteres navne.